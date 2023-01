Chiesa in Valmalenco crede nel green

Tra i nomi dei comuni che hanno sposato il progetto figura anche il suo. Chiesa in Valmalenco crede fortemente nell'iniziativa "Tranquillità nel verde" con la quale i comuni del territorio hanno unito le forze per irrobustire la videosorveglianza a beneficio della sicurezza e della vivibilità.

Chiesa in Valmalenco crede fortemente nell'iniziativa "Tranquillità nel verde" con la quale i comuni del territorio hanno unito le forze per irrobustire la videosorveglianza a beneficio della sicurezza e della vivibilità. Nel caso del comune amministrato dalla sindaca Renata Petrella si parla del posizionamento di undici impianti di videosorveglianza nel parco gioco situato in località Vassalini. Altri sei saranno collocati invece nel polmone verde di Lanzada in località Pradasc e altri nove a Caspoggio nella zona del campo sportivo.

Presentato dall'unione dei comuni Lombardia della Valmalenco, il progetto prevede un costo di 101.947,36 Euro, 81 mila circa dei quali sono finanziati dallo Stato e i restanti 20 mila dall'Unione. L'obiettivo finale è, come si legge nella delibera licenziata dal comune di Chiesa, "aumentare la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio da atti illeciti e dare un sostanziale rafforzamento della percezione della sicurezza da parte della collettività".