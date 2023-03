Chiusa Ss38 dello Stelvio a Berbenno di Valtellina

Incidente tra due auto che ha provocato la fuoriuscita di liquido sulla carreggiata

In Lombardia è provvisoriamente chiusa la SS38 “Dello Stelvio”, in corrispondenza del km 25.6, in entrambe le direzioni, a Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio, a causa di un incidente tra due auto che ha provocato la fuoriuscita di liquido sulla carreggiata. Al momento sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile.

Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.