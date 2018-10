Ciclista tedesco scomparso in Val Venzonassa

Mancato rientro di un uomo di Oldenburg (Germania) partito, giovedì mattina 11 Ottobre, per un giro in mountain bike e non più rientrato alla base.

Sono nuovamente in ricerca le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico. Questa volta in campo i tecnici della stazione di Udine assieme a quelli della Guardia di Finanza, in tutto una quindicina di persone, allertate per il mancato rientro di un uomo di Oldenburg (Germania) A.S. del 1960, partito giovedì mattina 11 Ottobre, per un giro in mountain bike e non più rientrato alla base. L'uomo è un ciclista esperto, allenato ed è in vacanza con la famiglia in Friuli.

La sua auto è stata ritrovata a Venzone, ma il suo cellulare non è raggiungibile da diverse ore. Presumibilmente si è recato a fare un giro ad anello in Val Venzonassa.