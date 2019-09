Cimice asiatica è xylella del nord, istituire fondo straordinario

Gli assessori all'Agricoltura di Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, in particolare modo, hanno presentato una proposta unitaria: istituire un fondo straordinario per affrontare il tema della cimice asiatica.

"La cimice asiatica sta provocando disastri alle coltivazioni di tutto il Nord. Abbiamo chiesto al ministro Bellanova l'istituzione di un fondo nazionale straordinario come fatto da parte del Governo precedente per la xylella in Puglia". Lo ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, al termine dell'incontro di stamattina, a Roma, tra gli assessori all'Agricoltura delle Regioni italiane e il ministro Teresa Bellanova.

Gli assessori all'Agricoltura di Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, in particolare modo, hanno presentato una proposta unitaria: istituire un fondo straordinario per affrontare il tema della cimice asiatica.

"Oltre alle misure legate all'introduzione di antagonisti naturali - ha detto Rolfi -, la cui efficacia sarà misurata nel medio-lungo periodo, servono risposte a stretto giro per sostenere le filiere colpite, l'ortofrutta in particolare, per indennizzare gli agricoltori, per potenziare la comunicazione istituzionale e per finanziare l'acquisto di difese meccaniche e la ricerca in tale ambito".

"La cimice asiatica - ha concluso Rolfi - sarà la xylella del Nord, se il problema non sarà affrontato per tempo. Chiediamo dunque al Governo la stessa attenzione e il medesimo impegno".