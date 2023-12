Un volume che pone cinque domande importanti per il futuro della Chiesa

Ignazio Ingrao giornalista vaticanista del Tg1 è in libreria con edizioni San Paolo con il libro “ Cinque domande che agitano la chiesa”. Papa Francesco ha proiettato la chiesa in avanti, nelle periferie a contatto con la gente, far diventare la Chiesa, un luogo aperto ma anche una Chiesa dell'ascolto e della vicinanza.

Ingrao ha realizzato un libro inchiesta che apre la questione sul domani della Chiesa e vede per la prima volta le donne partecipare con diritto di voto al Sinodo dei Vescovi riunito in Vaticano.

A dispetto delle buone intenzioni, la Chiesa parla solo ad alcuni e non a tutti?

In Europa e Nord America la pratica religiosa cala vistosamente, mentre in America Latina e Africa è insidiata dalle nuove Chiese pentecostali. Chi si fa carico di questa emergenza?

L’apertura ai laici e alle donne è reale o solo di facciata?

L’inizio e la fine della vita, la cura della vecchiaia, le nuove frontiere della medicina, la questione dei gender: la Chiesa è in grado di rispondere ai nuovi interrogativi posti dal progresso della scienza? Che fine faranno le riforme intraprese da Papa Francesco?

Sono interrogativi che preparano il futuro della Chiesa e rappresenta un avventura per ogni cristiano.

La chiesa vista da Papa Francesco è una chiesa in grado di andare al di là del semplice ascolto, una Chiesa capace di mettersi in cammino con la gente e capace di comprendere la fuga di tanti fedeli.

Un libro che riporta domande importanti che ipotecano il futuro della Chiesa, che lanciano una sfida ai fedeli che devono essere capaci di farsi provocare dalle sfide del presente.

Cinque domande che agitano la Chiesa - Pag. 156 – euro 16.00