Civo fondi per la riqualificazione turistica

Piccola realtà, grandi contributi. Il comune di Civo ha soltanto 1121 abitanti sparsi in una pluralità di frazioni.

I finanziamenti a cui è stato ammesso sono però di ampio respiro, anche sul piano economico. Ad annunciarlo durante un recente consiglio comunale è stato il sindaco Barbara Marchetti.

"Il comune - ha detto - ha partecipato al bando di Regione Lombardia sugli interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico- culturale dei borghi storici" ed è stato ammesso al finanziamento per l'importo di 756 mila Euro, al bando per scuola infanzia ottenendo un contributo di 55 mila Euro, a quello per cimiteri ottenendo il contributo di 20 mila Euro e a quello "Illumina" di Regione Lombardia di prossima apertura". Ossigeno economico prezioso per esigenze di primaria necessità per la popolazione.