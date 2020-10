Col. Giuliacci temperature fino al 31 Ottobre

Un brusco rialzo seguito a ruota da un brusco ribasso

Temperature nella settimana dal 19 al 25 ottobre: due bruschi sbalzi.

La fase fresca durerà su tutta l’Italia fino a mercoledì 21 ottobre. Anzi un po’ freddo ancora nel primo mattino, clima gradevolieinvece nelle ore centrali del giorno, con temperature massime ovunque sotto 22 gradi e per lo più tra 15 gradi al Nord e 20 gradi al Sud e Isole.

Intorno al 22-23 ottobre brusco balzo all’insù delle temperatura per l’arrivo sull’Italia dell’anticiclone Nord africano. Le temperature massime raggiungeranno valori di 22-25 gradi su Romagna, Ferrarese, Puglia, Lucania, Calabria Ionica, Isole; 18-20 su regioni di Nordovest; 20-22 gradi sul resto Italia. Insomma temperature gradevoli e non certo da “caldo”. Ma poi domenica 25 ottobre brusco crollo delle temperature a partire dal Centronord e poi anche al Sud con temperature massime per lo più tra 15 e 20 gradi....https://www.meteogiuliacci.it/editoriali/meteo-temperature-fino-al-31-ottobre-torna-il-caldo