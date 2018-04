Coldiretti protagonista a Milano Food City

Dal mercato degli agricoltori alla tappa finale del progetto di educazione alimentare nelle scuole: Coldiretti Lombardia sarà protagonista a Milano Food City con diverse iniziative nel cuore della città, tra il Castello Sforzesco e Palazzo Turati.

A Milano Food City, spiega la Coldiretti Lombardia, racconteremo ai consumatori l’agroalimentare Made in Italy di qualità, attraverso la vendita diretta, la presenza dei cuochi contadini e focus sui segreti della vita in campagna. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini e ai ragazzi che sono i primi ambasciatori nelle famiglie della cultura del cibo sano e del rispetto ambientale.

Per un intero fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 Maggio, piazza Castello si tingerà di giallo con il farmers’ market di Campagna Amica: per tre giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 20, cinquanta imprenditori agricoli offriranno il meglio dell’agroalimentare della Lombardia, dai formaggi ai salumi, dall’ortofrutta alle conserve, dal pane al riso, ma anche vino, miele e molto altro.

I prodotti a Km zero del mercato saranno anche utilizzati nell’area street food che vedrà la partecipazione di diverse ape truck. Per i più piccoli ci saranno le attività manuali organizzate dalle fattorie didattiche di Coldiretti dedicate al mondo del latte e dei formaggi, alla biodiversità fluviale e ai lavori nei campi. Sabato 12 maggio, dalle ore 9.30 alle 14, spazio anche alle ricette della tradizione contadina con gli agrichef degli agriturismi Campagna Amica, mentre nella mattinata di domenica 13 maggio il gusto si fa arte con le attività del gruppo Donne Impresa.

Alle scuole è invece dedicata l’apertura di Coldiretti per Milano Food City: venerdì 11 Maggio, dalle ore 9.30 alle 12.30, nel chiostro di Palazzo Turati in via Meravigli 9, si svolgerà uno spettacolo sul mondo agricolo e la filiera del latte, al termine del quale saranno premiate le classi partecipanti al progetto di educazione alimentare organizzato durante l’anno scolastico da Coldiretti.