Coldiretti Sondrio km zero e tradizione sulla tavola di Natale

Immancabili cotechino e bisciola. Intanto si scarellano i pizzoccheri e trionfa il “fatto in casa”

Tanta tradizione e, per chi ha tempo di cimentarsi ai fornelli, la riscoperta del “fatto in casa”: dai pizzoccheri scarellati a mano, alle paste ripiene, ai bolliti, senza trascurare i dolci della tradizione, come la bisciola. Certo è che a tavola, quest’anno, sarà il territorio a farla da padrone, in un Natale inedito che, di fatto, blinda anche il territorio della nostra provincia in zona rossa. E’ intanto tempo delle prime stime sulle scelte dei consumatori: i regali di Natale sono “last minute” per 3,5 milioni di italiani (compresi valtellinesi e chiavennaschi) che quest’anno hanno atteso fino all’ultimo per acquistare i tradizionali doni per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ sullo shopping in vista del Natale, la maggioranza del 45% delle famiglie ha fissato quest’anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 41% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro. La spesa media è pari a 175 euro a famiglia, in calo del 23% rispetto allo scorso anno a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia che hanno ridotto il budget degli italiani per i doni.

“Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi verso regali utili il cibo che, anche nel settentrione lombardo, risulta tra i più gettonati” afferma Silvia Marchesini, presidente Coldiretti Sondrio. “Le famiglie blindate in casa nei giorni clou delle festività trovano consolazione nella tavola e il maggior tempo disponibile si traduce, soprattutto, nella tendenza a cucinare di più per sé e per i propri familiari. Una svolta che spiega quest’anno il boom dei cesti enogastronomici personalizzati secondo le diverse preferenze: e in ogni caso, il chilometro zero risulta vincente e c’è molta più attenzione, rispetto al passato, ad una cucina di memoria”.

Molto richiesti i cesti enogastronomici scelti da un cittadino su 3 (34%), spinti dalla tendenza a cercare consolazione nella tavola e nella cucina rispetto alle limitazioni agli spostamenti e alla possibilità di pranzi e cene con amici e parenti. Tra i prodotti più presenti nei cesti ci sono – sottolinea Coldiretti Sondrio – vini, dolci lievitati tipici e spesso artigianali (su tutti bisciola e panettone), ma sono tornati prepotentemente cotechini della tradizione, le lenticchie e in generale tutti i prodotti tipici locali, a filiera corta, dai salumi ai formaggi (Bitto e Casera non possono mancare in tavola), dal sempre meno raro olio extravergine “made in Valtellina” al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole.

Tra le curiosità c’è il fatto che i timori legati all’arrivo della variante inglese del Covid e al proseguire dell’ondata di contagi hanno spingono molti a regalare a parenti e amici mascherine, gel e altri dispositivi di protezione individuale anti-Covid. come le mascherine ma anche il gel, a partire dalle varianti “green”. Dai modelli più fashion realizzati dalle grandi marche a quelli riciclabili che non inquinano ma anche con forme, scritte e disegni curiosi sono tra le scelte più gettonate. Una innovazione che riguarda anche i prodotti igienizzanti con alcune aziende agricole che hanno, infatti, riconvertito le produzioni usando con rosmarino, timo e altre erbe naturali utilizzati per realizzare soluzioni disinfettanti grazie al matrimonio con l’alcool alimentare di alcuni liquorifici.

A livello generale è da segnalare – afferma la Coldiretti provinciale – la preferenza accordata dall’82% degli italiani all’acquisto di prodotti locali e Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa in un momento di grande difficoltà, sostenuta dalla campagna #mangiaitaliano della Coldiretti.

Per lo shopping il 32% degli acquisti è peraltro pagato dagli italiani con la moneta elettronica spinta dalle preoccupazioni per il contagio da Covid e dalle ultime misure varate per favorire l’uso di bancomat e carte di credito, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte. A pesare sullo scenario è l’effetto congiunto dell’operazione cashback insieme al boom degli acquisti in rete. Nonostante l’emergenza per Natale, però, il 62% dei consumatori ha dichiarato di scegliere i negozi fisici come la principale meta per lo shopping natalizio a fronte di un 38% che predilige l’online. In particolare lo shopping nei negozi è considerato migliore per le categorie di prodotto più discrezionali che richiedono maggiore attenzione nella selezione e anche un servizio di consulenza.

Ancora un dato: nonostante le difficoltà economiche 41% dei consumatori quest’anno, in occasione delle festività di fine anno, fanno donazioni o sono coinvolti in qualche opera di beneficenza o volontariato di fronte ad una crisi senza precedenti, con oltre 4 milioni di poveri in Italia che nelle feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. La solidarietà ha fatto tappa nelle scorse settimane anche al Mercato Coperto di Campagna Amica di Sondrio, con la vendita solidale di Stelle di Natale e panettoni a sostegno della Piccola Opera di Traona.