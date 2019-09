Colta da attacco di panico sulla cima Roccapiana

Donna finlandese insieme con quattro persone è stata colta da un attacco di panico e non riesce più a proseguire lungo il sentiero 500 in Trentino

L’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino è intervenuta per aiutare una donna in difficoltà sul sentiero 500 che da cima Roccapiana porta a Malga Bodrina. La donna, finlandese, stava percorrendo insieme ad altre quattro persone un tratto di sentiero esposto e attrezzato con il cordino quando, presa da un attacco di panico, non è stata più in grado di proseguire. I compagni di escursione hanno chiesto aiuto chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 14.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di 6 operatori delle Stazioni Rotaliana-bassa Val di Non e della Stazione Paganella Avisio. I soccorritori li hanno raggiunti, hanno imbragato la donna in difficoltà e hanno accompagnato in sicurezza tutto il gruppo fino a Mezzocorona.