Come diventare accompagnatore di media montagna

Che differenza c’è tra escursionismo e alpinismo? E tra alpinismo e arrampicata? Quali sono le buone norme di prevenzione da adottare nella montagna invernale? Come si diventa Accompagnatore di media montagna? Sono queste alcune delle domande a cui daranno risposta i professionisti del Collegio Guide alpine Lombardia nel corso di 5 incontri online, gratuiti e aperti a tutti, volti a presentare le attività svolte dalle Guide alpine e dagli Accompagnatori di media montagna.

Gli incontri, che si tengono tra novembre e dicembre, sono organizzati dal Collegio Guide alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia - Unità organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e Professioni sportive della montagna, e hanno lo scopo di divulgare la conoscenza e la consapevolezza delle attività proprie delle professioni di montagna.

“Il successo riscontrato quest’anno dalle escursioni e dalle arrampicate in falesia organizzate dalle Guide Alpine della Lombardia – sottolinea Antonio Rossi, Sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi –, rappresenta l’ennesima conferma del grande appeal turistico-sportivo delle nostre splendide cime. Un’attrattività che può e deve essere esaltata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. In quest’ottica, i cinque appuntamenti formativi, approntati dalle Guide in collaborazione con la Regione, rappresentano importanti momenti di riflessione, capaci di offrire spunti puntuali e concreti per esplorare e approfondire ulteriormente le potenzialità legate alle montagne del nostro territorio”.

Di seguito il calendario degli incontri e i temi che saranno trattati:

- 4 novembre

ARRAMPICATA: cosa significa arrampicare? Che differenza c’è tra arrampicata indoor e arrampicata outdoor? Tra falesia e montagna? Qual è l’attrezzatura necessaria per arrampicare e come fare a imparare? A queste e ad altre domande daranno risposta le Guide alpine della Lombardia.

- 16 novembre

ALPINISMO: cosa si intende per alpinismo? Come ci si prepara per affrontare la prima salita di una grande montagna? E di un quattromila? Come imparare a muoversi questi terreni? Sono tante le curiosità sul tema a cui daranno risposta le Guide alpine della Lombardia.

- 22 Novembre

DIVENTARE ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA: chi è l’Accompagnatore di media montagna? Si diventa Accompagnatore di media montagna dopo aver frequentato e superato un corso di formazione professionale. Ma per accedere ai corsi bisogna prima superare delle prove attitudinali: quali sono i requisiti necessari? Come si svolgono i corsi di formazione? Quali opportunità di lavoro offre la professione di Accompagnatore di media montagna? Lo scopo dell’incontro è quello di rispondere ai dubbi di coloro che oggi o un domani potrebbero essere interessati a intraprendere questo percorso lavorativo per il quale occorre prepararsi per tempo.

- 29 novembre

ESCURSIONISMO: cos’è l’escursionismo in outdoor? Quali sono le caratteristiche dell’escursionismo in montagna? Come ci si prepara a percorsi di uno o più giorni? Cosa mettere nello zaino? Qual è la scala di difficoltà dei sentieri? A queste e altre domande daranno risposta gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia.

- 10 dicembre

PREVENZIONE MONTAGNA INVERNALE: la stagione della neve è alle porte, siamo pronti per affrontarla nella maniera più responsabile? Il fuori pista, con le ciaspole come con gli sci, è attività da svolgere con cognizione dei pericoli dell’ambiente e delle buone prassi necessarie e ridurre al minimo i rischi della pratica. Di quali attività stiamo parlando? Come prepararsi? Lo spiegheranno le Guide alpine della Lombardia.

COME PARTECIPARE

Tutti gli incontri si terranno, dalle ore 17 alle ore 19, su piattaforma Zoom che consente ai partecipanti di fare domande e interagire con chi parla. Le iscrizioni chiudono il giorno prima dell’evento alle ore 12:00. Per prenotare il collegamento online, è necessario scrivere a segreteria@guidealpine.lombardia.it indicando nella mail la data e l’argomento a cui si è interessati.