Comitato per Autonomia e indipendenza della Bps incontra gli imprenditori valtellinesi

L'incontro si è svolto nella sala Succetti della Sede di Confartigianato Imprese Sondrio

Sabato 16 ottobre, presso la Sala “Succetti” della Sede di Confartigianato Imprese Sondrio, si è tenuto il primo incontro pubblico del Comitato per l’Autonomia e l’Indipendenza della Banca Popolare di Sondrio, che ha incontrato il mondo economico valtellinese.

Alla presenza di circa 70 persone i relatori Marco Vitale, Stefano Zane e Giacomo Pedranzini hanno spiegato le ragioni che muovono l’azione del Comitato, nell’ambito di una più ampia riflessione sul sistema bancario italiano, con particolare riguardo alle banche popolari e alle BCC, sollevando numerosi e importanti interventi del pubblico.

Nel suo intervento Marco Vitale, di cui riportiamo una parte, ha sottolineato «Solo la BPS ha resistito all’ingiunzione di doversi comunque trasformare in SPA. Ciò non è certo dovuto a spirito ribelle che è cosa lontanissima da questa banca ma al fatto che non la banca ma alcuni suoi soci, con primo firmatario chi vi parla, hanno voluto sottoporre al dovuto giudizio della magistratura la costituzionalità e la legalità del provvedimento legislativo. Abbiamo presentato ricorso alla Corte Costituzionale per verificare se il provvedimento di legge fosse costituzionale. In verità gli argomenti a favore della incostituzionalità della legge sono poderosi e molto convincenti, ma non sufficientemente convincenti per la Corte Costituzionale che, con una sentenza debolissima e balbettante, ha confermato la costituzionalità. Poi abbiamo fatto ricorso alla Corte di giustizia europea perché verificasse se il provvedimento italiano non violasse principi o norme dell’Unione Europea. E se così non è come si spiega che in nessun altro paese dell’Unione Europea e del mondo i governi hanno mai pensato di proibire la forma cooperativa a banche con un attivo superiore agli otto miliardi di euro? In Europa operano tante cooperative bancarie, presenti sui mercati internazionali, con attività che superano ampiamente non solo gli otto miliardi ma i 1000 miliardi di euro. Basti pensare ai colossi francesi e olandesi come Credit Agricole e Rabobank. I primi 50 gruppi bancari cooperativi europei presentano tutti un attivo di gran lunga superiore agli otto miliardi di euro con una media di 154 miliardi. Negli Stati Uniti le “Community Banks” (la forma bancaria minore più vicina alle nostre popolari e alle nostre BCC) sono molte e svolgono un ruolo importante per il sistema economico americano come gli studi approfonditi di Rainer Masera, anche recentemente, hanno illustrato? La Corte europea, pur affermando la necessità del rispetto di alcuni fondamentali principi europei, come il principio di proporzionalità, ha concluso che questo esame deve essere esercitato dal Consiglio di Stato nazionale. Così siamo ricorsi al Consiglio di Stato che, con una lunga e impegnativa decisione, ha confermato la costituzionalità e legalità del provvedimento ma ha anche affermato la possibilità di uno schema basato su una banca SPA posseduta da una cooperativa, con tutte le caratteristiche proprie delle cooperative, compreso il voto capitario. Si è aperta così una possibilità nuova che era negata dalla Banca d’Italia e poi dalla BCE. Bene ha fatto la BPS ad attendere doverosamente l’esito di questo lungo e difficile iter giudiziario prima di dar corso alla trasformazione. Ma ora la trasformazione è inevitabile essendosi esaurite le difese giudiziarie. Però si è avviato il dibattito se sono possibili delle difese legali per far sì che la trasformazione in SPA venga realizzata con alcune difese per mantenere, almeno in parte, le caratteristiche proprie di banca territoriale e socialmente responsabile come è sempre stato nel suo statuto e nel suo operare. Secondo un gruppo di persone, valtellinesi o meno, compreso chi vi parla, ciò è, almeno in parte, possibile ma è escluso che il vertice della Banca riesca a realizzare queste difese da solo, senza il sostegno, lo stimolo e l’appoggio di un numero consistente di quei soci che si rendono conto che una BPS, senza difese, verrebbe necessariamente fagocitata da qualche gruppo finanziario forte e ciò sarebbe una grande perdita per il territorio e la popolazione valtellinese soprattutto per i ceti imprenditoriali, artigianali, professionali. Queste persone hanno perciò costituito un Comitato per sostenere l’autonomia e l’indipendenza della BPS. Il Comitato ha ad oggi raccolto oltre 270 adesioni oltre molti giudizi apertamente positivi da parte di personalità, operatori e studiosi del sistema bancario. L’obiettivo del Comitato è unico, semplice e chiaro: - suscitare un dibattito pubblico per rendere la popolazione sempre più consapevole dell’importanza della partita in gioco. Per questo ci ripromettiamo di partecipare a dibattiti in Valle ovunque vi siano gruppi interessati. Personalmente mi auguro che, partendo da questo caso emblematico, si riapra anche un dibattito nazionale sullo stato del sistema bancario che, per le banche minori, comprese le BCC, e per le imprese minori, è in una situazione pessima e destinata a peggiorare, senza un riesame serio dell’intera questione».

Mentre Stefano Zane ha parlato del mondo delle Banca di Credito Cooperativo dopo la riforma 2016 che alleghiamo qui di seguito. Interessante l'intervento di Giacomo Pedranzini «Tre temi, a mio giudizio, meritano attenzione: Il ruolo delle banche locali nella storia della Valtellina, quindi presente e futuro! • La mutualità oltre al puro fine del profitto: da banca cooperativa a Banca società per azioni Benefit; Il gigantismo economico e bancario e la necessità forse di recuperare un pò di buon senso! Quindi Banca territoriale nel passato, presente e futuro! Non solo profitto, ma anche attenzione per il territorio, per le sue situazioni più critiche e più fragili. Attenzione al gigantismo economico imperante! Al gigantismo bancario: noi siamo e saremo la piccola e media impresa». Il suo intervento è proseguito ricordando episodi di vita familiare per soffermarsi sul tema "mutualità oltre al profitto"» continuando «le dinamiche di sviluppo dell’economia, italiana e mondiale, degli ultimi 30/40 anni cominciano a scricchiolare pericolosamente! Globalizzazione dell’economia, apertura scriteriata dei mercati, consumismo sfrenato, crescita a dismisura di alcune società che sono diventate quasi più potenti degli stati che le ospitano. E fra questi giganti ci sono anche le banche cosiddette “troppo grandi per fallire”. Istituti di credito che con fusioni e acquisizioni una dopo l’altra sono diventate talmente grandi che non possono fallire perché travolgerebbero i sistemi economici dove operano. Il fallimento di Lehman Brothers nel 2008 ha scatenato una crisi finanziaria mondiale! In mezzo a questi giganti noi piccoli e medi imprenditori, noi artigiani, commercianti, agricoltori, professionisti, diventiamo sempre più insignificanti e faremo sempre più fatica a trovare ascolto! Per fortuna il sistema scricchiola! Qualcuno comincia a chiedersi se non sia il caso di riconsiderare alcune situazioni … Forse anche il caso della BPS può essere uno stimolo a questo ripensamento, potrebbe essere un caso scuola».

Giacomo Pedranzini ha concluso ponendo l'accento sul fatto «un po' alla nostra storia famigliare, ai sacrifici dei nostri avi che ci hanno lasciato il benessere che viviamo e ci sarà immediatamente chiaro perché è un nostro dovere difendere l’autonomia della BPS, l’ultima banca territoriale rimasta in Valtellina. Sempre più aziende introducono nei loro statuti tramite la forma della società Benefit il perseguimento di obiettivi di carattere sociale e ambientale, oltre a quello di produrre reddito. Le Banche cooperative e così la BPS già lo facevano, cerchiamo al meno di far si che possano continuare a farlo e chiediamo al Consiglio di amministrazione della banca di proporre ai Soci la trasformazione nella forma di società per azioni BENEFIT. Facciamo sentire una voce critica anche con riferimento a queste situazioni di gigantismo economico e di gigantismo bancario imperanti che rendono sempre più difficile la vita e la crescita della piccola e media impresa.»

Intervento di Stefano Zane