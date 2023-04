Como, 30enne muore in monopattino

Romano La Russa: “subito obbligo di casco e targa solo a Milano dal 1° Giugno 2020 a oggi, 1762 incidenti in monopattino con intervento Areu”

“La notizia dell’incidente mortale avvenuto questa mattina nel Comasco, che vede come vittima un trentenne alla guida di un monopattino, non fa che confermare la preoccupazione sulla circolazione dei mezzi di micromobilità elettrica. Mi preme ricordare che soltanto nella città di Milano, secondo i dati Areu, dal primo giugno 2020 ad oggi ci sono stati ben 1762 incidenti con monopattino che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori”. Lo dichiara Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando l’incidente mortale avvenuto questa mattina a Limido Comasco nel quale è morto un uomo di 30 anni alla guida di un monopattino scontrandosi con un’automobile.

“Le conseguenze di questi incidenti comprendono, nella maggior parte dei casi, traumi cranici anche gravi come confermano i medici dei pronto soccorso dei principali ospedali milanesi – continua La Russa-. Un costo non soltanto sanitario ma anche sociale che andrebbe valutato attentamente”.

“La città di Parigi si è espressa recentemente con un referendum che vieterà dal 1° settembre il noleggio dei monopattini elettrici. Una decisione condivisibile che dovrebbe far riflettere anche il sindaco Sala il quale, con le sue ridicole politiche “green”, ha disseminato Milano di monopattini a noleggio lasciandoli circolare senza regole – prosegue l’assessore alla sicurezza-. Regione Lombardia, per quanto le compete, si è già mossa proponendo al Parlamento una legge che renda obbligatorio l’uso del casco e la copertura assicurativa per tutti gli utilizzatori di mezzi di micromobilità elettrica. Nella stessa direzione si è mosso anche il Governo Meloni, che sta dimostrando grande attenzione e sensibilità sul tema, e ha affermato l’estrema urgenza di una modifica al Codice della strada per stabilire l’obbligo del casco e della targa per i conducenti di monopattini”.