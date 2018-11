Con Interreg 25 milioni di euro a imprese di frontiera

Quasi nove ai progetti lombardi

Con un totale di risorse attivate pari a euro 16,7 milioni per l'Italia e 9, 1 milioni di franchi per la Svizzera, l'approvazione della graduatoria relativa all'Asse 1 ('Competitività delle Imprese') riconosce a 115 beneficiari dei territori di frontiera, di Regione Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, risorse per un'intensità di aiuto del 100% agli enti pubblici, fino all'85% per i soggetti privati italiani con un corrispettivo svizzero massimo del 50%.

ll Programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 è un programma di cooperazione transfrontaliera che coinvolge Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Grigioni, Cantone Ticino e Cantone Vallese. Regione Lombardia ha assunto l'incarico di essere autorità di gestione dell'intero programma. A fine Maggio 2018 è avvenuta l'approvazione dei primi 10 progetti con un valore complessivo di 10 milioni di euro.