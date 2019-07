Concessi i domiciliari all'ex Governatore Roberto Formigoni

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha infatti accettato la richiesta presentata dai legali del politico lecchese.

L'ex Governatore della Lombardia Roberto Formigoni potrà lasciare il carcere, per scontare il resto della pena per cui è stato condannato ai domiciliari.

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha infatti accettato la domanda presentata dai legali di Formigoni. Una richiesta che nei giorni scorsi aveva ricevuto il parere positivo del Procuratore generale di Milano.



Formigoni è, infatti, stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione e si trova da 5 mesi nel carcere di Bollate, dal 22 Febbraio scorso, in virtù dell’applicazione retroattiva della legge “spazza corrotti” che per determinati reati contro la pubblica amministrazione cancella i benefici di legge per chi ha superato i 70 anni.

Applicazione contestata dai legali di Formigoni proprio per il suo utilizzo retroattivito.