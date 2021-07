Conclusi gli interventi di Sappada e Meduno

Si sono conclusi gli interventi con il salvataggio dell'infortunato e del disperso

A Meduno (PN)

il parapendista di nazionalità ungherese di settantacinque anni che è precipitato appena dopo il decollo procurandosi una frattura esposta ad un arto e un trauma cranico è stato imbarellato sulla spinale dall'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso regionale giunta sul posto, a poca distanza dal decollo, assieme all'ambulanza. E' stato elitrasportato a Udine. C'è molta turbolenza in quota e questo ha probabilmente causato l'errore nella manovra. Attivate le squadre di terra della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco il cui supporto non si è reso necessario.

Sappada (UD)

E' stato tratto in salvo il giovane escursionista di Cervignano del Friuli che si è trovato in difficoltà a quota 2150 di altitudine in un tratto impervio tra il Bivacco Damiana del Gobbo e il Passo Dell'Arco. Il giovane era arrivato al bivacco attraverso Forcella Chiesa e da qui voleva rientrare a Sappada ma ha erroneamente imboccato in salita un canale sbagliato. Ha raccontato di essersi già trovato in difficoltà durante la risalita del canale e ancora di più quando, al termine del canale stesso, si è ritrovato sulla forcella e ha visto la pendenza presente dall'altra parte, con tratti di neve da superare.

Resosi conto dell'errore e considerato lo scenario che aveva di fronte, si è fatto prendere dal panico ed ha chiamato il NUE112. La Sores ha inviato sul posto oltre ai soccorritori della stazione di Sappada del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza, anche l'elisoccorso della Protezione Civile, per raggiungerlo il più velocemente possibile. I soccorritori lo hanno individuato già alla prima rotazione e sono stati sbarcati in hovering alla base del canale, che hanno risalito a piedi raggiungendolo. Da qui, vedendolo particolarmente scosso e insicuro, lo hanno assicurato alla corda calandolo alla base del canale stesso per una quarantina di metri per poi imbarcarlo e portarlo a valle.