Concluso il campionato Nazionale di ginnastica artistica

Si è appena concluso il 19° campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI. Al Pala Bella Italia di Lignano Sabbiadoro le prime quattro giornate di gara (riservate a small, medium, large e maschile) erano organizzate sui programmi già sperimentati e consolidati negli anni passati e il livello sicuramente eccellente ha visto di nuovo una buona preparazione dei partecipanti. Da venerdì 10 giugno il nuovo programma tecnico ha fatto fare un ulteriore salto alla manifestazione.

Anche la presenza del pubblico e dei genitori ha riportato la giusta adrenalina sul campo gara. In finale circa 2300 tra ginnaste e ginnasti che hanno gareggiato con i colori di 130 società sportive CSI ed 11 regioni italiane rappresentate in Friuli. Mantova, Napoli e Trento sono i Comitati che hanno conquistato più podi.

Nelle alternanze di rotazioni agli attrezzi, tra volteggio, corpo libero, parallele asimmetriche, trave particolare attenzione e tanti applausi hanno ricevuto Karina della Elite Fitness Napoli, Erica Maria della Bernate 2016, e Hordill della Gym Academy Ravenna, due bambine ed un ragazzino ucraini, che dopo essere stati accolti nelle rispettive società sportive in Italia, hanno avuto la possibilità di vivere una simile esperienza sportiva, lontano dal conflitto ancora in atto nel loro paese est europeo.

Felice la responsabile della commissione tecnica nazionale, Elena Fabbri che ha voluto al termine di questa intensa settimana artistica “ringraziare tutti quelli coloro che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione partendo dai membri della Commissione Tecnica Nazionale ai giudici, computisti, staff logistica e tutti i volontari che hanno lavorato in di ginnastica. Ora si riprenderà per rinfrescare e apportare qualche novità anche sulla parte dei programmi medium e large”.

Per il Comitato CSI di Sondrio presente la Gymnica Tirano guidata da Licia Alisiano che così ci racconta:”Quest’anno la finale Nazionale CSI è stata una bella sfida, molte più partecipanti di quest’inverno e gare molto impegnative. Ci sono state alcune sbavature è un po’ di agitazione in più. Ad esempio, Maira Zucchetti e Lina Tuena erano alla loro prima competizione di questo livello nella categoria ragazze Super A ed erano molto tese, ma si sono comunque ben comportate.

Martina Svanosio è stata come sempre molto elegante al corpo libero classificandosi al 13° posto nella specialità e al 21° posto nella classifica generale, mentre Victoria Boselli ha fatto una gara regolare anche se con qualche sbavatura classificandosi al 24°posto; Sofia Saligari nella categoria allieve si è classificata 16a nella trave e 30a in classifica generale, anche per lei quest’anno più emozione e tensione”. “La trasferta è stata comunque positiva – conclude Alisiano - le ragazze si sono confrontate con atlete provenienti da tutta Italia è questo è stato un bel confronto. Vorrei sottolineare che come sempre le gare son state organizzate dal CSI in modo eccezionale”.