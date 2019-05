Concorso social "più like" per Rogolo

Stilata la classifica del concorso social per la "Giornata del verde".Rogolo, Malonno e Villasanta sul podio

Si è conclusa la 'social call' fotografica lanciata in occasione della Giornata del Verde Pulito: 168 comuni della Lombardia hanno partecipato all'iniziativa, organizzando sul proprio territorio azioni sistemazione e recupero di delle aree verdi comunali e delle aree protette e che hanno visto la partecipazione di

Alla call hanno risposto 38 comuni, che hanno postato la foto più rappresentativa dell'evento organizzato sul proprio territorio. La foto che ha ricevuto più "mi piace" è del comune di Rogolo (SO).



Ecco la classifica:



1. Comune di Rogolo (SO)

2. Comune di Malonno (BS)

3. Comune di Villasanta (MB)

4. Comune di Mulazzano (LO)

5. Comune di Bellinzago Lombardo (MI)



Il Comune di Rogolo ha vinto l'utilizzo del Belvedere (il 39° piano di Palazzo Lombardia) per l'organizzazione di un proprio evento dedicato alle tematiche ambientali, sviluppate con le scuole e le realtà associative del territorio e coerenti con la politica regionale, che si terrà nel prossimo mese di Settembre.



Tutti i Comuni che hanno partecipato alla Giornata del Verde Pulito sono invitati ad un evento conclusivo in programma venerdì 28 Giugno al Belvedere di Palazzo Pirelli, durante il quale saranno premiati i vincitori. A tutti sarà consegnata una pergamena in ricordo dell'impegno di ogni comune nella cura e nella tutela delle aree verdi.

La prossima edizione della Giornata del Verde Pulito si svolgerà il 19 Aprile 2020.