Conferenza Episcopale un messaggio agli studenti per l'anno scolastico 2024-2025

Preziosa occasione di formazione spirituale e più estesamente umana, ma anche per conoscere quelli che sono i capisaldi della cultura italiana

Sono due e chiari i concetti su cui la Conferenza Episcopale punta nel suo messaggio a studenti e genitori in vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2024-25. "Sono trascorsi quarant'anni - scrive la Cei - da quando, con l'accordo di revisione del Concordato del 1984 e la successiva legge di ratifica del 1985, l'insegnamento della religione ha assunto il profilo attuale, quello di una disciplina scolastica aperta , aggiornata dal punto di vista pedagogico e didattico, adeguata all'oggi, attenta ai bisogni educativi delle persone e condotta nel rispetto più assoluto della libertà di coscienza di ognuno".

Momento di approfondimento culturale e religioso, per la Cei l'insegnamento della religione viene ad assumere anche la valenza di un'occasione di dialogo per studenti e famiglie. La Cei richiama l'attenzione anche sul concetto di responsabilità a cui l'insegnamento della religione conduce. E si focalizza anche sulla capacità di "intercettare tematiche culturali ed esistenziali altrimenti non trattate a scuola".

Occasione che si fa tanto più preziosa "in un momento come l'attuale in cui si moltiplicano, da parte dei ragazzi, le domande di ascolto e vicinanza". Particolare attenzione è dedicata ai giovani che si accostano per la prima volta alla scelta dell'insegnamento della religione cattolica.

"Cari ragazzi - scrive la Cei - ci rivolgiamo a voi attingendo alle parole rivolte da papa Francesco a migliaia di vostri coetanei l'estate scorsa durante la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, voi, cari studenti, pellegrini del sapere, cosa volete vedere realizzato nella vostra vita e nel mondo? Quali cambiamenti, quali trasformazioni? E in che modo l'esperienza che fate a scuola può contribuirvi? Cercate e rischiate, abbiate il coraggio di sostituire le paure con i sogni, noi abbiamo fiducia in voi".