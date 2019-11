Consiglio Regionale approva Legge su Rigenerazione Urbana

Pedrazzi e Foroni (Lega): “Provvedimento unico in Italia che potrà avere grande impatto anche sulle aree montane”

Via libera nella seduta di martedì 12 Novembre, del Consiglio Regionale lombardo al Progetto di Legge che dispone Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

«Si tratta di una legge innovativa molto importante taglia tasse e taglia burocrazia. Una legge che taglia gli oneri di urbanizzazione e semplifica efficacemente tutti i procedimenti - spiega l’Assessore regionale al Territorio Pietro Foroni – Un provvedimento, che potrà avere un grande impatto anche sulle aree montane che sono state fortemente attenzionate proprio in fase di stesura della legge stessa. Scopo della normativa è, infatti, quello di far partire la rigenerazione ovunque, quindi non solo nelle città ma anche nei piccoli comuni montani.»

«L’Assessore regionale al Territorio Pietro Foroni, - prosegue il consigliere valtellinese Simona Pedrazzi, componente della Commissione Territorio al Pirellone – ha dimostrato da subito,nella commissione regionale competente, grande sensibilità per questa tematica, condividendone con noi consiglieri le linee guida. A mia volta, mi sono relazionata più volte con le istituzioni, i professionisti e i cittadini valtellinesi, per apportare alla nuova legge quei contribuiti che potessero valorizzare il nostro territorio, che rappresenta una delle aree più complesse ed uniche nel vasto panorama lombardo. Un paesaggio e un’identità che vanno difesi e tutelati, salvaguardandolo in maniera concreta dalla cementificazione e iniziando a rioperare con approccio più naturale e consono con le nostre tradizioni. E proprio nella direzione del ripristino del suolo e delle sue funzioni ecosistemiche e dei miglioramenti della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, che va la nuova Legge Regionale, per prevenire conseguenze negative per la salute umana e le risorse naturali. Rientra nella nuova legge, per esempio anche un’attenzione particolare ai terrazzamenti, al fine di rendere coltivabili territori di particolare e accentuata pendenza, e la possibilità di recuperare gli edifici rurali dismessi o abbandonati. La legge fornisce, inoltre, tre le altre cose, un supporto alla piccole strutture ricettive, ai negozi di vicinato e alle attività artigianali, incentivando lo sviluppo economico. Un’opportunità, quindi, per far ripartire l’economia territoriale e sociale dei piccoli comuni. Ancora una volta, - conclude Pedrazzi – Regione Lombardia è al primo posto nell’approvazione di una provvedimenti, unico in Italia che, attraverso la rigenerazione urbana, si propone anche la lotta al consumo di suolo».