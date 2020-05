Contagiati da Covid-19, purtroppo Sondrio ne ha molti

Una giornalista di Rai New 24 ha fatto male i conti diffondendo la notizia che la nostra provincia sarebbe stata la meno colpita dalla pandemia. La verità. invece, è che la Valtellina è al 16 posto su 107 nella tragica classifica delle persone contagiate.

Il telegiornale nazionale di Rai New 24 mercoledì 6 Maggio ha mandato in onda un servizio con la presenza di una giornalista a Sondrio che da Piazza Garibaldi comunicava che la provincia era quella lombarda con il più basso numero di contagiati con relativa intervista al Sindaco del comune capoluogo. La spiegazione è che le nostra belle montagne avevano frenato l’epidemia.

Purtroppo non è come affermato: anche in questa occasione, persa, non siamo un’isola felice. Forse potevamo esserlo. Infatti i numeri dei casi positivi al Coronavirus vanno ovviamente rapportati al numero di abitanti.

A livello nazionale la Valtellina e Valchiavenna si collocano al 16 posto su 107 province italiane per il più alto numero di casi positivi.

E allora. dati alla mano, che sono facilmente reperibili nel puntuale bollettino della Regione Lombardia, ci dicono che la provincia di Sondrio occupa la sesta posizione nella classifica delle province lombarde. È sufficiente dividere il numero dei casi positivi per il numero di abitanti.

Al primo posto in Lombardia si posiziona Varese con 1 positivo ogni 308 abitanti, al secondo Monza Brianza con 1 ogni 178 abitanti, al terzo Como 176 abitanti, poi la provincia di Milano con 1 su 159 abitanti, la città metropolitana con 1 caso su 157 abitanti. Sondrio presenta 1 caso positivo ogni 147 abitanti, subito dopo viene Lecco con 1 caso positivo ogni 142 abitanti.

Quindi Sondrio presenta un numero di contagiati maggiore del doppio della provincia di Varese che al primo posto della classifica.

Se facciamo un confronto con altre province alpine Belluno presenta un caso positivo ogni 189 abitanti e Bolzano-Alto Adige a noi confinante uno ogni 204 abitanti ( dal 30 al 40% in meno della provincia di Sondrio)

Per quanto riguarda i decessi la provincia di Sondrio presenta 1 decesso ogni 1022 abitanti in confronto a Bolzano con 1 decesso ogni 1821 abitanti (meno 80%)

La meraviglia è che un’informazione importante come quella di un telegiornale nazionale possa fornire notizie non documentate se non superficialmente ed in questa delicata seconda fase indurre a rallentare la tensione e la prudenza nella popolazione-

La provincia di Sondrio poteva essere si un modello per il contenimento della pandemia per le sua caratteristiche oro-geografiche territoriali ,con una densità di 56 abitanti per km quadrato rispetto ai 743 abitanti di Varese, e per il suo sistema di trasporti e l’assenza di grandi industrie.

Se non è stato cosi, non è stato per il famigerato sabato di fine febbraio con la presenza di turisti sui campi di neve. ma per la carenza di controllo e di intervento dei focolai epidemici come è avvenuto nella Regione Veneto.