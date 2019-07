Contratto sanità rinnovo dopo dieci anni

Premia il lavoro di professionisti in attesa da un decennio

«Un risultato importante, che finalmente premia il lavoro di questi professionisti dopo 10 anni di attesa». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del sistema socio sanitario nazionale.

«Esprimo grande soddisfazione - ha aggiunto Gallera - per questa firma che avviene in un momento molto delicato per il servizio pubblico a causa delle carenze di personale e della difficoltà nell'effettuare nuove assunzioni. I medici, insieme a tutti gli operatori, sono i protagonisti del miracolo italiano nel settore sanitario che, nonostante sia costantemente sotto finanziato rispetto ad altri Paesi europei, riesce a garantire prestazioni di primo livello».