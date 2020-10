Soci azienda agricola sondriese denunciati per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Si occupa quindi di tutelare la regolare erogazione delle sovvenzioni all'agricoltura, nonché la sicurezza, la qualità e la legalità nel comparto agroalimentare.

Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino, con competenze che si estendono alle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, svolge controlli straordinari sull'erogazione e percezione di aiuti pubblici nel settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo ed indigenti.

Nel corso dei controlli svolti dai militari nella provincia di Sondrio sono emerse delle presunte irregolarità circa la reale consistenza dei terreni utilizzati da un’azienda agricola dell’hinterland sondriese.

In particolare dalle indagini sarebbe emerso che i soci, al fine di assicurarsi contributi maggiorati, avrebbero dichiarato e presentato documentazione di affitti inesistenti relativi a terreni agricoli di proprietà altrui che in realtà non sarebbero nella disponibilità dell’azienda riuscendo a percepire dal 2006 al 2019 circa 100.000 euro in più di quanto effettivamente gli sarebbe spettato.

Quattro le persone denunciate alla Procura di Sondrio che dovranno rispondere dell’accusa di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in concorso; si tratta dei soci dell’azienda agricola, legati da vincoli familiari, di età compresa tra i 70 ed i 34 anni.