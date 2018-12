Coppa del Mondo tutto pronto a Bormio

Prove generali per Olimpiadi 2026 per la Lombardia

E' tutto pronto a Bormio per le due gare di Coppa del Mondo di sci maschile che si terranno domani, venerdì 28 e dopodomani, sabato 29 Dicembre. La 'mitica' pista Stelvio ospiterà prima la discesa libera e il giorno successivo il SuperG.

Per la Regione Lombardia saranno presenti gli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) e il sottosegretario Antonio Rossi (Grandi eventi sportivi). A loro toccherà non solo fare 'gli onori di casa', ma anche far capire come la Valtellina offra

allo sport mondiale un comprensorio eccezionale e un palcoscenico unico.

Le due gare saranno una sorte di 'prova generale' per le Olimpiadi 2026 che Milano e la Lombardia con Cortina e Veneto si sono candidate ad ospitare. La macchina organizzativa si è mossa per tempo, curando tutto nei particolari, proprio per rodare i meccanismi fondamentali per far sì che quello che oggi è ancora un sogno possa avverarsi.