Coppa Lombardia di Cross titolo regionale per Rovedatti

Domenica 25 febbraio la chiusura della Coppa Lombardia ha coinciso con il climax dell’inverno sui prati di San Vittore Olona (Milano): con il posticipo della 92a Cinque Mulini, tappa Gold del circuito World Athletics delle corse campestri, al 17 novembre, l’US San Vittore Olona è stata padrona di casa (con il supporto del Comitato Regionale FIDAL Lombardia) nella Cinque Mulini regionale, la terza e ultima prova del trofeo fortemente voluto dal comitato lombardo per il rilancio del cross sulle distanze “istituzionali” dei Campionati Italiani. Non solo: la terza prova ha assegnato anche tutte le maglie di campione e campionessa regionale individuale, per il settore Assoluto (cross tradizionale e cross corto) e per le categorie Promesse, Juniores, Allievi e Cadetti, tutto sia al maschile sia al femminile. San Vittore Olona ha rappresentato anche l’ultima prova indicativa per comporre la selezione lombarda Cadetti/e in gara a Cassino (Frosinone) ai Campionati Italiani di categoria domenica 10 marzo.

Nella gara cadette di 2 km da top ten le valchiavennasche Caterina Vavassori (7a) e Matilde Paggi (10a), 39a Francesca Sassella (GS Valgerola) e 51a Michela Broggini (GP Valchiavenna), 53a la compagna di squadra Silvia Casellato (GP Valchiavenna) e 86a Celeste Bellosi. Nei cadetti bravi Davide Songini (GS Valgerola\8°) ed Alex Vavassori (GP Valchiavenna\9°), 94° Gioele Bellosi (GP Valchiavenna). Nelle allieve, 4,2 km di gara per loro, 10° posto per Noemi Gini (GP Valchiavenna), 31° Asia Contessa (GP Santi). Negli allievi bene Gabriele Sutti (GS Valgerola) che si piazza al 9° posto, seguito da Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia) al 15°, seguono Yassine Jamal El Idrissi (GS Valgerola\18°), i compagni di squadra Mattia Sutti (42°) e Filippo Giannoni (64°) e Giorgio Rovedatti (85°); da citare anche Davide Tassone (Pol. Albosaggia\90°).

Rientrata da poco dopo lo stop per un leggero infortunio, la morbegnese Elisa Rovedatti (quest’anno in prestito all’Atl. Valle Brembana) trova la giornata giusta sul tracciato della Cinque Mulini e si laurea campionessa regionale juniores, mentre Lorenzo Tomera (GP Valchiavenna) nella gara maschile è 8°.

Nel cross corto maschile di 2,1 km il talamonese Mattia Sottocornola (Atl. Lecco) è 8°, seguito da Daniele Molatore (GP Santi\15°) e Marco Passereini (GS Valgerola\83°). Cross lungo donne di 6,2 km con la valchiavennasca Alessandra Succetti (ATl. Libertas Unicusano Livorno\10a) e Sveva Della Pedrina (GP Valchiavenna\20°). Soddisfazioni per la provincia di Sondrio dal cross lungo maschile: il malendo Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana) è 4° assoluto e 3° tra le promesse, Saverio Steffanoni (CUS Insubria Varese Como) è 7° e il fratello gemello Giovanni 10°, capitan Graziano Zugnoni (GP Santi) all’età di 50 anni è 16° assoluto, il morbegnese Francesco Bongio (La Recastello Radici Group) 29° e l’ardennese Francesco Della Torre (La Recastello) 44°.