Coronavirus, a Sondrio spesa a domicilio

Grazie alla collaborazione con i volontari della Croce Rossa di Sondrio

Spesa a domicilio con i prodotti degli agricoltori di Campagna Amica. È l’iniziativa messa in campo a Sondrio dalla Coldiretti per continuare a garantire il cibo degli imprenditori agricoli del territorio, dopo la chiusura temporanea dei farmers’ market di piazza Cavour e di piazzale Bertacchi stabilita da un’ordinanza comunale nell’ottica delle misure di contenimento del Coronavirus.

Grazie alla collaborazione con i volontari della Croce Rossa di Sondrio – spiega la Coldiretti provinciale – nelle giornate di mercoledì 18 marzo, sabato 21 e 28 marzo, e tutti i sabati successivi del periodo di emergenza, dalle ore 10 alle ore 12, verranno garantite le consegne a domicilio dei prodotti prenotati nei giorni precedenti. Basta solo telefonare alle aziende che aderiscono all’iniziativa e ordinare, al resto penseremo noi – continua la Coldiretti Sondrio – I prodotti prenotati vengono confezionati e il giorno della consegna vengono portati dagli agricoltori negli spazi del Mercato Coperto di Piazzale Bertacchi: da qui partiranno alla volta delle abitazioni cittadine, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore, per garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori

“E’ un servizio pensato per fronteggiare questo periodo di emergenza sanitaria - commenta la presidente di Coldiretti Sondrio Silvia Marchesini – Da una parte vuole favorire il rispetto delle misure sulla limitazione degli spostamenti in vigore in questi giorni, dall’altra vuole essere un aiuto concreto soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani o le persone con difficoltà motorie. L’obiettivo è quello di garantire il fabbisogno alimentare settimanale e sostenere al tempo stesso la campagna #MangiaItaliano per salvare il Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro. Ringrazio i volontari della Croce Rossa per la loro preziosa collaborazione”.

Locandina