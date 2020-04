Coronavirus collaborazione con il Cantone dei Grigioni per i frontalieri

Un importante momento di confronto sull’emergenza coronavirus si è tenuto oggi tra l’assessore regionale Massimo Sertori, titolare della competenza ai rapporti con la Confederazione Elvetica, e il Presidente del Cantone dei Grigioni Christian Rathgeb.

Nell’incontro diversi gli aspetti relativi all’emergenza trattati. Non è mancato il confronto anche in relazione alle istanze espresse la scorsa settimana dal Presidente della Provincia Moretti, dai Sindaci del Tiranese e della Valchiavenna, e dalla stessa Regione Lombardia.

«Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro odierno tenuto dall’assessore Sertori con il Governo grigionese. Accolgo con immenso piacere l’apertura della vicina Svizzera alle richieste formulate nei giorni scorsi e apprezzo la collaborazione che si è confermata con l’accoglimento delle istanze. Con gli svizzeri vi è sempre stato un ottimo rapporto, di reciproca stima e collaborazione. Ero certo che anche in quest’occasione vi sarebbe stata continuità. Le autorità grigionesi vigileranno affinché le imprese adottino le adeguate misure di sicurezza per i lavoratori (utilizzo di DIP, adozione di corretti comportamenti di sicurezza), si adopereranno per mettere a disposizione dei frontalieri un maggior numero di alloggi gratuiti o a prezzi calmierati, si sono rese disponibili ad effettuare i controlli per la rilevazione della temperatura dei lavoratori in uscita presso le frontiere, purchè gli stessi avvengano su territorio italiano. Coinvolti sia la Regione Lombardia e ci si è attivati con il Prefetto e il Comandante della Guardia di Finanza di Sondrio ai quali ho chiesto collaborazione affinchè le autorità elvetiche possano compiere tali rilevazioni su territorio italiano».