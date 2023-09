Stamane, martedì 12 Settembre, presentata la decima edizione della Corsa del Ricordo a Palazzo Lombardia

Lara Magoni, sottosegretario allo sport di Regione Lombardia, stamane martedì 12 Settembre, a Palazzo Lombardia, sala Gonfalone, ha partecipato alla presentazione della decima edizione della Corsa del Ricordo.

La gara avrà luogo sabato 17 Settembre al Parco delle Cave a Milano ed in contemporanea anche nella città di Catania.

L’evento sportivo si articolerà in otto gare che avranno come sede le città di Novara e San Felice Circeo il 24 Settembre, il 5 Novembre a Trieste e a Febbraio Roma, Verona, San Vito dei Normanni.

La Corsa del Ricordo unisce lo sport e storia. Una manifestazione sportiva che ricordera la tragedia delle foibe e dei 350 mila esuli istriani.

Una manifestazione nata dieci anni fa a Roma grazie all’impegno di Asi (Associazione sportiva e società italiane).

L’obiettivo di questo evento sportivo è di mantenere viva la memoria degli esuli che hanno vissuto una pagina storia italiana tra le più dolorose e tenute nel silenzio.

Alla conferenza stampa, era presente anche il campione olimpico 1964, 40 volte Campione Italiano, Abdon Pamich, che fu profugo fiumano dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il sottosegretario Magoni nel suo intervento ha sottolineato “La ‘Corsa del Ricordo’ unisce in un ideale cuore tante diverse realtà italiane. Sono certa che il valore etico e educativo dello sport ben si concili con la necessità di raccontare ai nostri giovani le storie di chi ha sofferto, lottato e non si è mai arreso, donando anche la vita per la Patria e per i propri cari. Ringrazio il presidente di Asi Lombardia, Marco Contardi, per avermi portato a conoscenza di questa manifestazione così importante ed è stato un piacere dare il mio abbraccio ideale a tutta l’organizzazione e i partecipanti”.

Lo sport in questa occasione è protagonista di un messaggio importante “ricordare e non dimenticare”.

La Corsa del Ricordo è un evento che si sta diffondendo in molte città italiane ed è sempre più uno strumento che aiuta a conservare la memoria di una pagina di storia tenuta nell’oscurità per troppo tempo.