Corsa di montagna, Pedrana e Bardea da podio negli junior

Grandi sfide per lanciare la stagione della corsa in montagna azzurra.

Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole) supera il campione italiano in carica Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) nella prova maschile mentre al femminile è stata la keniana Lucy Wambui Murigi (Atletica Saluzzo) ad imporsi davanti a Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita) nella ChieseRun, prima prova del Campionato Italiano Individuale e di Società di Corsa in Montagna disputata a Roncone (Trentino) domenica 30 maggio sul tracciato up&down di 11,4Km disegnato dall'Atletica Valchiese sui sentieri che circondano il lago di Roncone; tra gli under 23 primi posti tricolori per Alessia Scaini (Atletica Saluzzo) e Luca Merli (Atletica Valchiese).

GARA SENIOR MASCHILE (11,4Km - 720m di dislivello) - Che sfida! Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole) ed il campione tricolore in carica Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) hanno letteralmente dato spettacolo sui sentieri di Roncone, per una sfida tutta trentina che ha esaltato il folto pubblico che ha fatto da cornice all'ultima sfida tricolore di giornata. Un testa a testa che Magnini ha vinto dopo 47'28 di gara: per il ventiquattrenne di Vermiglio - tra le star internazionli dello sci alpinismo - si tratta di un ritorno al successo a Roncone visto che otto anni fa, nel 2013, proprio su questi sentieri si era diplomato campione italiano under 18. Sin dalla prima salita, Magnini e Maestri si sono contesi la leadership provvisoria ma è stato nella seconda asperità che il portacolori dell'Atletica Valli di Non e Sole ha preso una cinquantina di metri di margine che gli hanno permesso di resistere alla successiva discesa e presentarsi in testa sulle rive del lago di Roncone per affrontare l'ultimo chilometro di gara. Lo strappo e successiva picchiata finale non hanno cambiato le carte in tavola, con Davide Magnini primo sul traguardo davanti a Cesare Maestri (47'50) con Alex Baldaccini (Gs Orobie, 47,54) in terza posizione.

GARA SENIOR FEMMINILE (11,4Km - 720m di dislivello) - E' della keniana due volte campionessa iridata Lucy Wambui Murigi (Atletica Saluzzo, 56'39) la prima firma femminile della ChieseRun. E se la vittoria della Murigi non è definibile come monologo è merito esclusivo di una Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita) in formato extralusso.

La ventiquatrenne astigiana si è regalata a Roncone una delle migliori prestazioni della carriera, tenendo costantemente a portata di tiro la scatenata Murigi per chiudere la propria prova con pochi secondi di margine (56'49) e lanciare così un segnale importante nella corsa al tricolore che si concluderà a Ferragosto a Cortenova. La coppia Murigi e Ghelfi - separate di poche decine di metri per tutta la seconda parte della sfida - ha letteralmente fatto il vuoto nei confronti della concorrenza, con Alice Gaggi (La Recastello Radici Group, 58'24) pronta a difendere la terza posizione di giornata dal ritorno prepotente di Lorenza Beccaria (Atletica Saluzzo, 58'36), quarta sul traguardo ma salita sul terzo gradino del podio nel contesto del campionato italiano. Alle loro spalle, una positiva Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana) ha conteso ad Erica Ghelfi (Podistica Valle Varaita) la quinta posizione.

Tra le under 23, primo posto tricolore per Vivien Bonzi (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi), settima sul traguardo appena sopra l'ora di gara (1:00'36) e seguita dall'altra keniana Susan Chembai Aramisi (Gs Orecchiella Garfagnana) (Atletica Saluzzo, 1:01'00) e dalla campionessa di categoria in carica Alessia Scaini (Atletica Saluzzo); a seguire tra le U23 Katia Nana (La Recastello Radici Group, 13° posto) e Gaia Bertolini (Atletica Alta Valtellina).

JUNIORES MASCHILE (6,2Km - 290metri dislivello): situazione fluida, si diceva alla vigilia, commentando la gara junior maschile. E la carta vincente del mazzo si è rivelata quella del cuneese Elia Mattio (Podistica Valle Varaita), capace al primo anno di categoria di mettere in campo una prova irresistibile che gli ha permesso di concretizzare nel finale la vittoria nella prima prova tricolore. In vantaggio già dopo la prima salita, Mattio ha visto gli inseguitori riavvicinarsi nel breve tratto in asfalto che riconduceva il gruppo sulle rive del lago di Roncone, ma una volta tornato sul misto ha ritrovato le giuste sensazioni per spingere e difendere il primato fin sul traguardo, tagliato dopo 23'40 di gara. La sfida per il secondo gradino del podio ha quindi premiato con qualche sorpresa il triatleta Ilian Angeli (Gs Orecchiella Garfagnana, 23'47) con Matteo Bardea (As Lanzada, 24'03) in terza posizione. Simone Giolitti con il quarto posto ha consegnato alla Podistica Valle Varaita il successo nella graduatoria di società, con il trentino Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra) seguito da Samuel Demetz (SportClub Meran).

JUNIORES FEMMINILE (6,2Km - 290metri dislivello): Martina Falchetti (SportClub Meran, 28'48) fa letteralmente saltare il banco. Che la società meranese fosse l'osservata speciale in questo primo atto tricolore era elemento riconosciuto da tutti, ma forse del terzetto bianconero la quasi diciannovenne di casa ad Ortisei era la meno pronisticata, rispetto alle compagne di colori Lisa Kerschbaumer e Veronica Hölzl. Invece sin dalle prime rampe Falchetti si è messa in testa a dettare il ritmo, trascinandosi nella scia una Kerschbaumer che nel chilometri finale ha pagato lo sforzo, prestando il fianco al ritorno di Manuela Pedrana (Atletica Alta Valtellina, 29'38) ed Irene Ascheris (Atletica Susa, 29'55) che hanno così completato il podio di questo primo atto tricolore; quarta e quinta piazza dunque per le due altoatesine Kerschbaumer e Hölzl. Nelle gare di contorno, da citare la vittoria di Luca Curioni (GP Valchiavenna) nei cadetti e il 7° posto del compagno di squadra Samuele Panizza nei ragazzi. (Fonte: www.trentino.fidal.it)

Ecco gli altri piazzamenti degli atleti tesserati per società della provincia di Sondrio:

JUNIOR M

4° Luca Curioni (GP Valchiavenna)

10° Davide Gini (GP Valchiavenna)

15° Tommaso Colombini (Pol. Albosaggia)

19° Luca Vanotti (AS Lanzada)

21° Nicola Fumagalli (GP Valchiavenna)

27° Simone Murada (Pol. Albosaggia)

29° Francesco Patti (GP Valchiavenna)

35° Gianluca Paggi (GP Valchiavenna)

Campionato di società: 2° GP Valchiavenna, 4° AS Lanzada

JUNIOR F

9° Sveva Della Pedrina (GP Valchiavenna)

ASSOLUTO M

32° Alessandro Rossi (AS Lanzada) – 5° tra le promesse

34° Federico Bardea (AS Lanzada)

39° Giovanni Tacchini (Team Valtellina)

45° Alessandro Crippa (Atl. Alta Valtellina) – 6° tra le promesse

82° Francesco Leoni (Pol. Albosaggia)

83° Andrea Bradanini (Atl. Alta Valtellina)

105° Stefano Pizzini (Team Valtellina)

Dichiarazione di Alice Gaggi:”Il percorso mi è piaciuto, molto vario in cui si alternavano tratti impegnativi a tratti più corribili, sia in salita sia in discesa. Ho faticato tanto, ma ho dato tutto quello che avevo e mi sono divertita. Sono quindi soddisfatta della mia posizione, anche perché le avversarie erano molto competitive. Prossimo appuntamento domenica a Lanzada per i Campionati italiani a staffetta in cui correrà con Katia Nana”.

PROSSIME GARE

Martedì 1 giugno 2021

CHIURO - Centro Sportivo - via Gera, 24

Gare di atletica leggera su pista

Ritrovo: 17:30 - Inizio Gare: 18:30

PROGRAMMA GARE:

RAG M/F: 60

CADETTE: alto - lungo - giavellotto

CADETTI: 80 - lungo - giavellotto

A/J/P/S/M M/F: 110hs (ALL) - 100 - 400 - 800 - lungo – peso

Organizzazione: CO PIATEDA

LANZADA - Centro Sportivo Pradasc

Campionati italiani di corsa in montagna a staffetta

PROGRAMMA:

Sabato 5 giugno 2021

Ore 15:00: categoria Cadetti F

Ore 15:45: categoria Cadetti M

Ore 16:30: categoria Allievi F

Ore 17:15: categoria Allievi M

Domenica 6 giugno 2021

Ore 9:00: categorie femminili

Ore 11:00: categorie maschili

Organizzazione: SPORTIVA LANZADA