Cortenova bronzo per Steffanoni

Storico piazzamento per la rappresentativa provinciale ragazzi/e e cadetti/e che domenica 20 marzo ha partecipato al 24° Meeting regionale di corsa campestre a Cortenova (LC).

Una medaglia di bronzo ottenuta grazie all’impegno corale di tutti gli atleti - che per un giorno non hanno gareggiato per la loro società, ma per la provincia di Sondrio - che riempie di orgoglio tutto il Comitato Provinciale di Fidal Sondrio e il suo fiduciario tecnico Giorgio Gianatti.

La vittoria è andata alla corazzata della rappresentativa di Milano con 1087 punti, secondo posto per la rappresentativa di Como/Lecco con 919 punti e terza la rappresentativa di Sondrio con 870 punti, davanti a Bergamo, Brescia, Torino, Trentino, Varese, Ticino, Valsassina, Genova e Cremona.

Sui prati della Valsassina i 24 atleti convocati hanno dato veramente il massimo, in particolare Tabatha Spini (2° nelle cadette 2008), Matilde Paggi (3° nelle ragazze 2009), Caterina Vavassori (3° nelle ragazze 2010), Leonardo Della Patrona (4° nei ragazzi 2010), Francesco Spinetti (4° nei cadetti 2008), Gabriele Sutti (5° nei cadetti 2007).

Una bella trasferta, vissuta tutti insieme, che ha permesso ai ragazzi di consolidare i legami di amicizia e confrontarsi con i migliori coetanei a livello lombardo e non solo. A Cortenova venivano assegnati anche i titoli individuali assoluti di cross corto (3 km) che sono stati appannaggio di due atleti del CUS Insubria Varese Como: Deborah Oberle e Filippo Gandini.

A livello femminile, da citare il 14° posto di Alessandra Succetti (GP Valchiavenna) e il 54° di Cristina Molgora (GS Valgerola); nella gara maschile ottimo terzo posto assoluto di Giovanni Steffanoni (Pol. Albosaggia), 21° Tommaso Caneva (GP Talamona), seguono 4 atleti del GP Valchiavenna: 26° Davide Curioni, 27° Oliviero Curti, 30° Lorenzo Tomera, 31° Luca Curioni; 35° Daniele Ciaponi (GP Talamona), 41° Gabriele Sutti (GS Valgerola), 46° Imerio De Stefani (GP Valchiavenna), 50° Fabio Sassella (GP Talamona), 74° Carlo Levi (GP Valchiavenna), 108° Marco Passerini (GS Valgerola).