Creval Piano Industriale 2019-2023. Obiettivo famiglie e piccole e medie imprese

Presentato, stamane martedì 18 Giugno, al Palazzo delle Stelline di Milano, il Piano Industriale del Credito Valtellinese, che prevede un nuovo assetto organizzativo per la creazione di una nuova banca commerciale

«Il Piano Industriale pone le basi per una crescita sostenibile del business del Creval, mettendo al centro le famiglie e le piccole e medie imprese nei territori in cui operiamo, che insieme ai nostri dipendenti sono il vero patrimonio della Banca. Il nuovo piano è basato sul rilancio dell'attività commerciale, sull'ottimizzazione e semplificazione dei processi nonché su importanti azioni che mirano a superare in maniera decisiva le legacy di bilancio, con una separazione tra attività core e non-core. La nostra banca è molto ben posizionata per conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati e per generare valore per i nostri azionisti e per tutti gli stakeholder anche grazie a una politica di dividendi attrattiva», così ha esordito l'amministratore delegato del Creval, Luigi Lovaglio, al Palazzo delle Stelline di Milano, alla presentazione del Piano Industriale 2019-2023, chiamato anche Suistanable Growth, approvato nella tarda serata di lunedì 17 Giugno dal Consiglio di Amministrazione della banca valtellinese.



Il piano industriale si articola in due ben distinte direttive: 1) il rilancio della piattaforma commerciale e 2) azioni decisive sulle legacy di bilancio. La prima prevede di rafforzare il ruolo dell'Istituto di credito facendolo diventare un punto di riferimento nel territorio di appartenenza, cioè la Valtellina, trasformandola in una banca solida, con basso profilo di rischio e indirizzata a soddisfare le esigenze di famiglie e piccole medie imprese e sostegno della crescita nel territorio.



Il Creval, sostiene Luigi Lovaglio, ha le sue radici nella zona più ricca ed attrattiva dell'Italia, la Lombardia, soprattutto nelle città di Milano e Sondrio. Inoltre, possiede nel nord del Paese il 50 per cento delle filiali e più di 700 mila relazioni con piccole medie imprese. L'area Retail sarà diretta da Stefano Aquilino, ad oggi a capo della Direzione Territoriale del Nord Ovest, Roberto Dossi, attualmente dirige la Direzione Territoriale di Milano, guiderà l'area small Business.



Il piano industriale presentato da Lovaglio prevede la riallocazione di ben 240 dipendenti verso ruoli che abbiano un maggiore valore aggiunto attraverso una formazione che avrà lo scopo di sviluppare e valorizzare sempre di più le competenze professionali interne. Creval nel futuro lavorerà per servire e stare vicino alle richieste del cliente con una serie di nuovi prodotti e servizi sempre più veloci e snelli, attraverso un potenziamento del canale digitale con un investimento di 20 milioni di euro.



Per rendere la struttura operativa ancora più agile ed efficiente il piano industriale prevede una maggiore razionalizzazione nella distribuzione geografica delle filiali, ottimizzando gli spazi ad uso sede o ufficio concentrando le funzioni principali nei locali di proprietà della banca ed in questo modo ridurre diversi contratti di locazione. Lovaglio nel nuovo piano industriale oltre a prevedere un rilancio dell'attività commerciale, realizzerà una serie di azioni decisive che avranno l'obiettivo di superare in maniera definitiva le legacy di bilancio con un attività chiamata “no-core”. Sarà una divisione formata da circa 50 dipendenti. L'amministratore delegato spiega «sarà una "bad-bank "con regole rigorose che ci assicurerà di non generare più Npl (crediti deteriorati)».



Inoltre, si prefigge un ritorno alla distribuzione di utili agli azionisti, sostenendo che la banca è «ben posizionata per conseguire tale obiettivo». Nel piano industriale verrà riorganizzata anche l’area Chief Financial Officer con la suddivisione in due direzioni la “Financial stakes & non core assets” , affidata al Vice Direttore Umberto Colli e Accounting, Planning & Control affidata a Simona Orietti.

A stretto contatto del Ceo (Chief Executive Officer) sarà l’area Human Resources, affidata a Raffaella Cristini, attualmente responsabile della Direzione Marketing e Roberto Fiorino sarà a capo della Direzione ICT (Information and Communications Technology). (Do.Sa.)

