Croce Rossa una giornata di festa, una vita di solidarietà

In Lombardia il prezioso lavoro di 25.000 volontari allevia la sofferenza di tanti malati. La gratitudine dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

«Il lavoro svolto dalla Croce Rossa e dai suoi circa 25.000 volontari che ogni giorno ci aiutano a supportare, tutelare e assistere sul territorio lombardo chi ha bisogno è davvero straordinario e come assessore al Welfare colgo l'occasione della Giornata mondiale a loro dedicata per ringraziarli personalmente». Sono parole pronunciate dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa che si celebra, martedì 8 Maggio.

I volontari della Croce Rossa così come tutte le risorse impegnate nelle Croci che operano sul nostro territorio, rappresentano un vero e proprio esercito del bene che con la loro dedizione, professionalità e capillarità ci supportano su tutto il territorio regionale.

«Un mondo quello del volontariato che ci aiuta anche nell'importante attività di prevenzione. Colgo l'occasione per ricordare che la Croce Rossa nel solo 2017 ha formato 11.650 cittadini al corretto utilizzo dei defibrillatori pubblici e 11.800 cittadini alla corretta esecuzione delle manovre salvavita pediatriche. Una risorsa importante dunque che intendiamo valorizzare e la cui attività vogliamo semplificare e rendere ancora più efficiente», conclude l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.