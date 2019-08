Creval approvati risultati consolidati al 30 Giugno

Il Consiglio di Amministrazione del Creval ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2019 che evidenziano un utile netto in crescita a 23,5 milioni di euro, rispetto ad un utile di 0,8 milioni di euro registrato nello stesso periodo del 2018

Inoltre, siglato accordo con custodia valore (gruppo Dorotheum) per la cessione del ramo di attività di credito su pegno.

«Siamo in piena fase di esecuzione del piano industriale, abbiamo chiuso con un buon risultato il primo semestre e abbiamo già creato le condizioni per la cessione di NPL grazie anche ai proventi straordinari contabilizzati nel semestre, ai quali si aggiungerà in prospettiva la plusvalenza realizzata con la cessione del ramo di attività del credito su pegno siglata oggi. La riduzione degli NPL è uno dei principali pilastri del Piano, ora ci possiamo focalizzare pienamente sulla redditività con lo sviluppo dell’attività commerciale, che già nel corso del primo semestre ha mostrato segnali positivi, in particolare sul lato della raccolta con una crescita a doppia cifra dei depositi da inizio anno» ha commentato Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Creval.

La raccolta diretta da clientela, esclusi i pronti contro termine (PCT), è pari a 17,3 miliardi di euro in crescita del 6,7% rispetto al 31/12/18, trascinata dall’aumento dei depositi (+10,2%) per effetto della performance positiva della politica commerciale posta in essere nel semestre. La raccolta diretta totale a seguito della progressiva riduzione dei pronti contro termine effettuata durante il primo semestre di quest’anno (-48,9% dal 31/12/18), si assesta a 19,2 miliardi di euro in calo del 3,6% rispetto al 31/12/18. Gli impieghi netti verso la clientela, esclusi i crediti rappresentati da titoli, si assestano a 14,6 miliardi di euro in calo del 6,7% rispetto al 31/12/18, in seguito all’azzeramento dei pronti contro termine (435,7 milioni di euro a fine 2018) e ad un’attività commerciale maggiormente focalizzata sulla clientela retail che ha comportato un aumento degli impieghi verso quest’ultima dello 0,9% e un calo nelle esposizioni verso la clientela corporate e istituzionale del 5,2%. Includendo nell’aggregato i crediti rappresentati da titoli di debito (principalmente titoli di Stato) i crediti netti totali sono pari a 19,8 miliardi di euro in calo del 7,7% rispetto al dato di fine 2018, principalmente per effetto dell’avviato processo di riduzione del portafoglio titoli. All’interno dell’aggregato i crediti deteriorati netti, totalizzano 794,4 milioni di euro in riduzione del 8,8% rispetto al 31/12/18 (871 milioni di euro). In particolare, le sofferenze sono pari a 161 milioni di euro in calo del 21% rispetto al 31/12/18 (204 milioni di euro); le inadempienze probabili sono pari a 576 milioni di euro in riduzione del 4,8% rispetto al 31/12/18 (605 milioni di euro); le esposizioni scadute sono pari a 57 milioni di euro in diminuzione del 8,1% rispetto al 31/12/18 (62 milioni di euro).

La copertura dei crediti deteriorati si attesta al 58,9% in ulteriore rafforzamento rispetto al dato del 31/12/18 pari a 55,9%. Nel dettaglio, la copertura delle singole categorie di crediti deteriorati è la seguente: sofferenze al 81,4% (75,1% al 31/12/18); inadempienze probabili al 42,3% (44,1% al 31/12/18); esposizioni scadute al 11,5% (15,7% al 31/12/18). La copertura dei crediti verso clientela in bonis (escludendo i titoli governativi) è pari allo 0,6% in linea con il dato del 31/12/18.

In allegato i risultati semestrali approvati, martedì 6 Agosto, dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese

Risultati consolidato al 30 Giugno 2019