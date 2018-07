Cultura e creatività la Lombardia leader in Italia

Elementi fondamentali per lo sviluppo, della persona in primis ma anche dell'economia.

Cultura e creatività sono elementi fondamentali per lo sviluppo, della persona in primis ma anche dell'economia. E nella classifica italiana delle regioni in cui questi fattori rivestono un ruolo predominante nella creazione di ricchezza per il territorio il primo posto è' occupato dalla Lombardia.

Dall'ottava edizione del Rapporto 'Io sono cultura' della Fondazione Symbola e Unioncamere emerge che in regione il sistema produttivo culturale e creativo nel 2017 ha prodotto il 7,2 per cento del valore dell'intera economia, trainando verso l'alto la media italiana del 6 per cento. In termini assoluti la Lombardia è al primo posto per valore aggiunto del settore pari a 24,1 miliardi di euro su 92,2 miliardi a livello italiano, il 26 per cento del totale nazionale, e in crescita dell'1,9 per cento sul 2016.

A livello regionale e' seguita da Lazio (14,8 miliardi), Piemonte (8,1), Emilia-Romagna (7,7), Veneto (7,5), Toscana (6). L'industria culturale lombarda è anche quella che offre maggiori opportunita' lavorative con 350mila addetti, circa un quarto del totale nazionale e +1,5 per cento sul 2016, il 7,4 per cento del totale occupati nell'economia regionale, seguita da Lazio (204.600 addetti), Veneto (135.200), Emilia-Romagna (134mila), Piemonte (130mila). A livello nazionale gli occupati sono 1,5 milioni.

Le posizioni in testa alla classifica nazionale di Lombardia e Lazio sono trainate dai due hub culturali di Milano e Roma che guidano la graduatoria provinciale per incidenza della ricchezza prodotta dal sistema produttivo culturale e creativo sul totale dell'economia locale, rispettivamente con il 9,9 e 9,8 per cento. A seguire, nella top 5, Torino (8,8%), Siena (8,4%) e Arezzo (7,8%). Nelle prime 20 si trova anche Monza-Brianza al 13° posto con un'incidenza del 6,2 per cento. Per quanto riguarda il peso degli addetti sul totale occupati Milano è sempre in testa con il 10,1 per cento, seguita da Arezzo (8,9%), Roma (8,6%), Torino (8,4%), Firenze (7,8%). Monza-Brianza si posiziona al 7° posto (7,3%).

Con piu' di 61.000 imprese la Lombardia predomina anche per densità delle imprese culturali, seguita sempre dal Lazio (41.441), poi vengono Veneto (23.103), Campania (21.836), Emilia-Romagna (21.645) e Piemonte (21.065) che chiude il quadro delle regioni con più di 20mila imprese. A livello settoriale sul territorio regionale prevalgono le attivita' di architettura e design (31,6% delle imprese culturali e creative lombarde), seguite dall'editoria (27,5%) e dalle attività di comunicazione (17,3%).