Da Chiuro al via la stagione di atletica leggera

Sabato 21 Aprile, con una buona partecipazione da parte di tutte le società della provincia di Sondrio è partita la stagione di atletica leggera su pista 2018

In cabina di regia il G.S. Chiuro che sabato prossimo organizzerà anche un meeting regionale open. Si è partiti con i 300 ostacoli dove nelle cadette ha vinto il titolo provinciale Sofia Testini (C.O. Piateda) in 52”44, seguita da Alice Tosarini (G.P. Santi Nuova Olonio/57”16) e Silvia Garolini (G.P. Santi Nuova Olonio/57”72).

Nei cadetti si è laureato campione provinciale Mattia Tacchini (G.P. Talamona) che ha fermato il crono dopo 43”34, mettendosi dietro Stefano Scamozzi (C.O. Piateda/46”68) e Lorenzo Mariani (G.S. Chiuro/48’96). A seguire 2 serie di 600 metri categoria ragazze dove la più veloce è stata Giada Fachin (U.S. Bormiese) che ha vinto il titolo con il crono di 1’56”74 precedendo Denise Baroli (G.S. CSI Morbegno/1’57”14) ed Eleonora Squarcini (C.O. Piateda/1’59”74).

Due serie anche per i 600 ragazzi con la seconda nettamente più veloce che ha decretato Daniele Lanzini (C.O. Piateda/1’43”42) come nuova campione provinciale; sul podio insieme a lui Jacopo Daniele Ciapponi (G.P. Talamona/1’47”94) e Gabriele Sutti (G.S. Valgerola/1’48”52). Folta la pattuglia dei partecipanti agli 800 metri dove la migliore a livello femminile è stata Cristina Molteni (G.P. Valchiavenna) che ha migliorato il suo personal best di un secondo portandolo a 2’18”62; brave anche Gabriela Martelli (G.P. Santi Nuova Olonio/2’24”54) e la compagna di squadra Anna Tosarini (2’24”62), senza dimenticare l’inossidabile Cinzia Zugnoni (G.S. CSI Morbegno) che nonostante sia master 45 ha chiuso in 2’32”80. Negli 800 maschili, con ben 5 serie, la seconda è stata la più veloce con l’ottimo Matteo Masolini (Atletica Lecco) a scendere sotto il muro dei 2 minuti e vincere in 1’58”24, alle sue spalle Cristian Menghi (G.S. Valgerola) ha fermato il cronometro dopo 2 minuti netti, migliorandosi di ben 10 secondi, e Daniele Molatore (G.P. Santi Nuova Olonio) ha chiuso in 2’00”68. Passando ai concorsi, titolo nel salto in alto cadette per Laura Valena (G.S. Valgerola) con la misura di 1,43 metri e nel salto in alto cadetti per il bravo Mattia Tacchini (G.P. Talamona) che ha valicato l’asticella a 1,70 metri.

Nel salto in lungo i migliori sono stati Anna Tosarini (G.P. Santi Nuova Olonio/cat. allieve) con un balzo di 4,71 metri e Leonardo Mariani (Pol. Albosaggia) che è atterrato a 5,92 metri. A chiudere il getto del peso dove Laura Valena (G.S. Valgerola) ha vinto un altro titolo grazie ad una spallata da 7,87 metri e Simone Compagnoni (U.S. Bormiese) nei cadetti ha confermato che Bormio è la patria dei pesisti laureandosi campione provinciale con la misura di 11,58 metri.

Mercoledì 25 Aprile 2018 a Morbegno 29° Trofeo Morbegnese - Gara regionale di corsa su strada. Campionato Provinciale Individuale di Corsa su Strada R/C/A/J/P/S/Mas. 1a Prova Campionato di Società di Corsa su Strada R/C/A/J/P/S/Mas, 3a prova Trofeo Giovanile CREVAL

Categorie tute:

Ritrovo ore 16:00

Inizio gare giovanili ore 17:00

Inizio gara 10 km: 20:00

Organizzazione: G.S. CSI MORBEGNO

Per informazioni: "info@gscsimorbegno.org, www.gscsimorbegno.org"

Sabato 28 aprile 2018 a CHIURO - Centro Sportivo

Riunione Regionale Open di atletica leggera su pista

Categorie : Allievi/Junior/Promesse/Senior/Master m/f

Ritrovo ore 14:00

Inizio gare ore 15:00

Organizzazione: G.S. CHIURO

Per informazioni: www.fidal-lombardia.it, gs.chiuro@libero.it

Domenica 29 Aprile 2018 a Chiavenna - 3° Trail Valbregaglia

Trail internazionale

Categorie: Promesse/Senior/Master m/f

Ore 8.30: Partenza Val Bregaglia Trail e Relay da Chiavenna, Piazza Pestalozzi

Ore 9.00: Partenza Val Bregaglia Half Trail da Promontogno

Ore 10.00: Partenza Short Trail dalle Cascate dell’Acquafraggia, Piuro

Organizzazione:. Amici Madonna della Neve Lagun

Per informazioni: "nicoladelcurto@gmail.com"