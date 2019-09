Da Regione 4 mln di euro per 154 giovani aziende lombarde

E' stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia l'esito delle domande ammesse a finanziamento dell'ultimo bando del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori.

Lo fa sapere l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi che commenta: «Abbiamo destinato altri quasi 4 milioni di euro per aiutare 154 agricoltori lombardi under 40 ad avviare una nuova attività o a subentrare a quella di famiglia».

«Il ricambio generazionale - ha sottolineato Rolfi - e' essenziale in agricoltura: servono nuove idee, nuove tecnologie, nuove energie per rendere il settore primario sempre più sostenibile e moderno. Grazie alla misura giovani, Regione Lombardia, dal 2014, ha già destinato 25 milioni di euro a 1.100 nuove aziende gestite da giovani agricoltori. Nella programmazione del prossimo Programma di sviluppo rurale punteremo molto sul tema dell'innovazione».

Per la provincia di Bergamo sono state ammesse a finanziamento 37 aziende agricole condotte da giovani che riceveranno incentivi per 980.000 euro in totale. Per la provincia di Pavia, 26 aziende agricole, per risorse complessive di 600.000 euro; per la provincia di Brescia 19 aziende agricole per 520.000 euro di incentivi. Per la provincia di Sondrio riceveranno i finanziamenti regionali 22 aziende agricole per un ammontare di 660.000 euro totali; per la provincia di Como, 9 aziende agricole per 250.000 euro di contributi; per la provincia di Varese 3 aziende agricole per un totale di 70.000 euro; per la provincia di Lecco 3 aziende agricole per 80.000 euro; per la provincia di Mantova 24 aziende per 480.000 euro; per la provincia di Milano 4 aziende per 80.000 euro; per la provincia di Monza e Brianza 1 azienda agricola ricevera' 20.000 euro; per la provincia di Lodi 1 azienda agricola riceverà contributi per 20.000 euro.

Infine, per la provincia di Cremona, 5 aziende agricole riceveranno complessivamente 100.000 euro di incentivi. Il contributo per ciascuna azienda non potrà superare i 30.000 euro.