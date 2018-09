Da Regione un aiuto agli oratori

Regione Lombardia con questo provvedimento vuole diffondere situazioni ottimali di incontro e di partecipazione alla vita sociale del territorio.

Ammontano a 855.192 di euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia, destinate a 200 giovani diplomati, tra i 20 e 30 anni, per svolgere attività culturali, sportive, di catechesi, di accoglienza e doposcuola negli oratori. La delibera, proposta dall'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi, di concerto con l'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, si inserisce nel filone delle esperienze già avviate con la 'Regione ecclesiastica Lombarda' (organismo di coordinamento delle attività diocesane) ed è finalizzata a favorire forme di aggregazione giovanile negli oratori lombardi.

Regione Lombardia con questo provvedimento vuole diffondere situazioni ottimali di incontro e di partecipazione alla vita sociale del territorio. Offre ai giovani, inoltre, l'opportunità di acquisire conoscenze e competenze spendibili anche in altri contesti oltre a contribuire alla prevenzione e al contrasto del loro disagio.

Un impegno che nasce dall'intesa tra Governo, Regioni e altri Enti per l'assegnazione del Fondo nazionale per le politiche giovanili che prevede per le Regioni l'approvazione di queste forme di proposta progettuale.