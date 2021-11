Dal Piano sviluppo rurale spinta green all’agricoltura di montagna

Al via la Misura 4.1.01, una delle più attese

Sono 70 milioni di euro per l'Operazione 4.1.01 del Programma di sviluppo rurale, una delle più attese del mondo agricolo di Valtellina e Valchiavenna perchè legata agli incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole. Il varo della misura regionale è accolto positivamente da Coldiretti Sondrio che, nel rimarcare come grazie ad esso “siano possibili interventi di innovazione per le imprese, quali impianti, nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche.

E’ un ulteriore passo avanti anche nell’indirizzo della gestione sostenibile delle risorse naturali” ha rimarcato il presidente di Coldiretti Sondrio Silvia Marchesini. Infatti – e si tratta di una novità rispetto al passato – “sarà possibile finanziare anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a utilizzo aziendale, come impianti fotovoltaici e solare termico. Un’ulteriore spinta ad un’agricoltura sempre più green anche e soprattutto in ambito montano, come quella che caratterizza la provincia di Sondrio”.

La Coldiretti provinciale è a disposizione delle imprese agricole per un supporto alla presentazione delle domande (che potranno essere presentate da dopodomani, venerdì 19 novembre, sino al 31 marzo del prossimo anno).

Tutti i dettagli sono disponibili al link: https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-4.1.01-bando-2021

Sono stati attivati di recente anche altri bandi di particolare rilievo, come quelli per il settore agrituristico, che ricomprendono un ampio ambito di interventi strutturali come il restauro e il risanamento conservativo delle strutture, interventi di risparmio energetico, predisposizione di aree esterne per l’agricampeggio, ecc.

Per approfondire, si rimanda al link: https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.4.01-bando-2021

E’ infine stata attivata da pochi giorni la misura Ocm Miele, molto utilizzata dai nostri apicoltori l’acquisto di arnie con fondo a rete, con percentuale di contributo pari al il 60% della spesa ammessa. Ci sono contributi anche per l’acquisto di attrezzature per l’esercizio del nomadismo (finanziamento è pari al 50 % della spesa ammessa). Domande entro il 20 gennaio, tutti i dettagli al seguente link: https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/organizzazioni-comuni-di-mercato/ocm-miele-campagna-2021-2022