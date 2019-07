Dalla Lombardia 3,6 Mln per ammodernamento caserme

Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento che stanzia 3,6 milioni di euro per l’avvio e la realizzazione degli interventi previsti nell’Ambito di Accordi di programma per la riqualificazione di caserme esistenti o per la realizzazione di nuovi presidi in Lombardia.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un emendamento che stanzia 3,6 milioni di euro per l’avvio e la realizzazione degli interventi previsti nell’Ambito di Accordi di programma per la riqualificazione di caserme esistenti o per la realizzazione di nuovi presidi in Lombardia. Le risorse sono ripartite in tre annualità, ovvero 1,5 milioni nel 2019, 1,4 milioni nel 2020 e 700 mila euro nel 2021 e, tra le altre, serviranno a finanziare le caserme di Robbio e di Mede, in Provincia di Pavia.

“Sono soddisfatto che in maniera unanime il Consiglio regionale si sia espresso positivamente su questo emendamento che ha come obiettivo quello di finanziare un vero e proprio programma di interventi identificati come prioritari per realizzare sul territorio lombardo nuove sedi per l'accasermamento dei reparti dell'Arma”, è il commento dell’Assessore di Regione Lombardia con delega agli Enti locali e alla Programmazione Negoziata, Massimo Sertori.

Utilizzando lo strumento della Programmazione Negoziata, a partire dal 2018 Regione Lombardia è impegnata a sostenere questi interventi di elevato interesse regionale e territoriale ed ha già finanziato le caserme di Clusone (Bg), Stezzano (Bg) e Cantù (Co), mentre sono in corso di approvazione gli Accordi di programma relativi ai presidi di Lodi Vecchio e di San Giovanni in Croce (Cr), accordi ai quali Regione ha aderito lo scorso giugno.