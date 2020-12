Design, dalla Lombardia fondi per innovazione e tecnologia

Sono 30 le aziende lombarde che beneficeranno degli stanziamenti previsti dal bando 'New Design-Innovazione Tecnologica'. La misura regionale prevede risorse per 385.750 euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del settore del design.

"Innovazione, resilienza, lavoro: con questo bando - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - vogliamo premiare i tanti lombardi che credono fermamente nel progresso. Il 2020 è stato purtroppo unico e difficilissimo, ma con lo spirito tipico della nostra gente, in tanti hanno saputo non solo resistere, ma anche innovare e sviluppare nuove idee, dimostrando che perfino dalle peggiori avversità si può ripartire grazie a creatività e spirito di adattamento. Regione Lombardia sostiene ed è al fianco di tutte quelle aziende e famiglie che ogni giorno cercano di reinventarsi e guardano al futuro con immutato ottimismo".

La misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore design che nell'anno 2020 hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità, attraverso l'acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività. Tra gli investimenti previsti, la produzione di prototipi per nuove soluzioni di design, nonché spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione.

I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie imprese Mpmi con sede operativa in Lombardia, rientranti nei seguenti codici Ateco 2007: C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; C22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; C31 - Fabbricazione di mobili.

Previste due Linee di intervento: Linea A - investimenti in innovazione tecnologica per la sostenibilità (potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche; produzione di prototipi). Linea B - servizi e promozione (servizi finalizzati alla promozione e al marketing; servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita. Ogni impresa poteva presentare domanda per la Linea A, per la Linea B o entrambe le Linee.