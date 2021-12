Desio, sperimentazione Triage per sintomi da Covid

Areu e Regione Lombardia hanno avviato un progetto di sperimentazione legato a triage e diagnosi dei cittadini che presentano sospetti sintomi di Covid.

Questa mattina, domenica 26 dicembre, Santo Stefano, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti ha effettuato un sopralluogo nell'area del Pronto Soccorso dell'ospedale di Desio dove Areu e Regione Lombardia hanno avviato un progetto di sperimentazione legato a triage e diagnosi dei cittadini che presentano sospetti sintomi di Covid.

Il progetto sperimentale ha l'obiettivo di "alleggerire" la pressione su Pronto Soccorso e ospedale in questa quarta ondata Covid e di alleggerire non solo la pressione sul personale sanitario, ma anche scongiurare i contagi in ambienti frequentati da più persone, arrivati al Ps per altre emergenze.

Per questo motivo, Areu e l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia hanno previsto l'utilizzo di un'unità mobile ambulatoriale per Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) con attivazione da PS e 118 per casi accertati o sospetti Covid.

Dopo l'aumento della curva dei contagi in queste settimane, Areu e Regione Lombardia hanno così pensato di avviare questo progetto sperimentale come spiegato dal coordinatore dell'attività di Areu, Alberto Zoli: "La situazione di sovraffollamento dei PS, che nel corso di questa quarta ondata gravata dalla coesistenza di elevato numero di pazienti non Covid e dall'incremento progressivo dei pazienti Covid, impone di trovare soluzioni alternative sul territorio per la gestione dei pazienti non urgenti".

Soddisfatta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti: "Mi sembrava importante proprio in questi giorni dove il Covid ha avuto una risalita, far visita a un progetto sperimentale volto ad alleggerire la pressione sui Ps. In pochi giorni su Monza e Desio hanno avuto accesso 120 persone. Del resto, la situazione epidemiologica è seria e va monitorata. Venire qui in una giornata festiva è anche un giusto riconoscimento ai medici e al personale impegnato. Un ringraziamento che naturalmente va esteso a tutti i lavoratori delle nostre strutture sanitarie".

"Oggi tocchiamo 19milioni di somministrazioni in Lombardia, ieri, Natale, abbiamo raggiunto 3 milioni di terze dosi. Domani, lunedì 27 Dicembre, è previsto l'avvio delle prenotazioni per la fascia 16/17 anni. Grazie ancora ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti i cittadini lombardi per il loro senso civico".