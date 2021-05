Dieta mediterranea nella giornata della legalità appuntamento all’AgriMercato di Sondrio

Iniziativa al Mercato Coperto di Piazza Bertacchi, che sabato ospiterà “Forme Impresa Sociale” con un proprio stand. Ci saranno i prodotti alimentari provenienti dall’economia carceraria delle case circondariali

Dieta mediterranea nella giornata della legalità: due temi che si intrecciano in un appuntamento comune, in programma sabato 22 Maggio al Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Bertacchi a Sondrio (fronte stazione). L’iniziativa coinvolge, con Coldiretti, un’importante realtà per il territorio, “Forme Impresa Sociale”: essa opera attraverso il progetto Porte Aperte di cui Forme è capofila e che vede il coinvolgimento di altri partner pubblici e privati.

Il progetto di Forme è sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e si occupa di attivare azioni di inclusione sociale: uno di questi esempi è il Pastificio 1908, un laboratorio di pasta senza glutine situato all’interno della Casa Circondariale di Sondrio.

“L’evento di domenica sarà un’occasione per riflettere su queste tematiche e mostrare esempi positivi di valorizzazione sociale” dichiara Silvia Marchesini, presidente di Coldiretti Sondrio. “La scelta di affiancare il tema della legalità a quello della dieta mediterranea non è casuale, in quanto proprio i prodotti made in Italy sono le prime vittime del dilagare, all’estero, dell’agropirateria alimentare, che danneggia i veri prodotti della penisola: il cosiddetto “italian sounding” genera un giro d’affari internazionale “oscuro” che supera ormai i 100 miliardi”.

Per l’occasione, sabato 22 maggio nel corso dell’intera mattinata, Forme sarà presente con uno stand all’interno del Mercato Coperto di Sondrio. Insieme al Pastificio, verrà presentato un piccolo spaccato dell'“economia carceraria” che dentro le case circondariali crea nuove opportunità di formazione, lavoro e inclusione sociale per le persone detenute.

“Ringraziamo Coldiretti per averci accolto nel suo mercato in una giornata come questa sostenendo così e i progetti di re-inserimento per le persone entrate in contatto con il circuito penale” dichiara Alberto Fabani, Responsabile del Pastificio 1908. “E’ davvero importante far conoscere anche queste realtà nate all’interno delle Case Circondariali che, grazie all’economia carceraria, continuano a creare nuove opportunità di formazione, lavoro e inclusione sociale per le persone detenute”.

Il Pastificio 1908 proporrà la propria pasta Bio senza glutine di alta qualità che produce all'interno del carcere cittadino e commercializza regolarmente attraverso diversi canali. Ma non solo: allo stand si potranno trovare anche i prodotti dei laboratori attivati all'interno di diverse strutture penitenziarie della Lombardia e del Piemonte. Dalla Casa Circondariale di Alessandria birre artigianali prodotte nel laboratorio di Bottega Solidale Fuga di sapori, da Bergamo, i prodotti di pasticceria artigianale di Dolci Sogni Liberi Cooperativa Calimero e infine da Milano, le creazioni dei laboratori di sartoria (shopper e grembiuli) promossi dalla Cooperativa Alice per le persone detenute a Bollate e a San Vittore.

Con l’acquisto di questi prodotti le persone potranno contribuire a sostenere i progetti legati all’economia carceraria.