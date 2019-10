Dispositivi medici contraffatti sequestrati a Monza

La Guardia di Finanza ha sequestrato in un deposito a Monza, intestato a un cinquantenne di origini cinesi, 100mila dispositivi medici potenzialmente nocivi

La guardia di Finanza ha sequestrato, oggi giovedì 24 Ottobre, in un deposito a Monza, intestato a un cinquantenne di origini cinesi, 100mila dispositivi medici potenzialmente nocivi.

Secondo il comando delle Fiamme Gialle di Susa (Torino), responsabile dell’indagine e dell’operazione, alcuni articoli avrebbero potuto provocare, a contatto con la pelle, problemi cutanei ed allergie, mentre altri avrebbero compresso a tal punto la parte corporea interessata da poter creare problemi circolatori.

«Dai giocattoli per bambini nocivi alla salute, siamo passati al materiale sanitario. La contraffazione non conosce limite». Lo afferma l’assessore alla Polizia Locale, Sicurezza ed Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito al sequestro odierno di dispositivi medici contraffatti.

«Il mercato del falso, in periodo di crisi, è fiorente. Gli ausili medici, soprattutto rivolti agli anziani, fanno gola alla contraffazione. Molti, vedendo il prezzo ridotto più della metà rispetto alle farmacie, lo acquistano senza sapere i rischi che corrono, continua l'assessore De Corato, Chissà quanti di questi prodotti nocivi sono in vendita nei negozi cinesi! Ora- conclude l’assessore- mi auguro partano i controlli da parte delle polizie locali per sequestrare quelli già sistemati sugli scaffali di queste attività».