Dolomiti inaugurato balcone panoramico Faverghera-Nevegal

Si trova nel bellunese una delle sei strutture sul territorio del Patrimonio Mondiale

In provincia di Belluno è stato inaugurato oggi, sabato 29 Agosto, dal vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e presidente della Fondazione Dolomiti Unesco il balcone panoramico in località Faverghera-Nevegal.

Le strutture di questo tipo sono capaci di creare, con un minimo impatto ambientale, una rete di punti di osservazione del Patrimonio Mondiale, rendendo “leggibile” al grande pubblico non solo l'eccezionale bellezza del paesaggio, ma anche la storia geologica delle Dolomiti.

Uno dei compiti prioritari della Fondazione Dolomiti Unesco è diffondere la conoscenza del riconoscimento Unesco e promuovere la consapevolezza rispetto agli eccezionali valori di questi territori, riconosciuti al massimo livello internazionale. La Fondazione Dolomiti Unesco ha scelto già nel 2013, attraverso le reti della geologia e delle aree protette di realizzare uno studio per costruire punti informativi del Bene Dolomiti Unesco in aree di particolare rilevanza di tutto il territorio dolomitico. Ad oggi sono 6 i balconi già visitabili su tutto il territorio; insieme a quello inaugurato oggi si può godere del panorama dolomitico dal Monte Rite sempre in provincia di Belluno, dai balconi del Monte Specie e dell’Alpe Mastlè in Alto Adige e da quelli della Tognola e del Monte Ritort in Trentino.