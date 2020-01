Domenica 19 Gennaio giornata nazionale SICURI con la NEVE

Manifestazione dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna tipici della stagione invernale,

Domenica 19 gennaio 2020 torna SICURI con la NEVE, una giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna tipici della stagione invernale, all’interno della quale vengono organizzate ogni anno attività e iniziative su tutto il territorio nazionale che trattano dei rischi e dei pericoli legati alle valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora. La manifestazione è rivolta ad appassionati, sciatori ed escursionisti che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata, anche attraverso prove pratiche e dimostrative.



Nell’ambito di questa iniziativa, domenica 19 Gennaio il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino organizza una giornata a Malga Fai, all’interno del Comprensorio sciistico Paganella, dove verrà affrontato il tema dell’autosoccorso in valanga. Saranno presenti le unità cinofile del Soccorso Alpino e sarà possibile prendere parte a prove pratiche per imparare ad utilizzare al meglio l’Artva, la sonda e la pala. Con la collaborazione delle guide alpine si parlerà di quali elementi è importante prendere in considerazione per fare una corretta valutazione del manto nevoso e, in generale, per programmare in sicurezza una gita in montagna. Sarà allestito un punto di ristoro presso la malga a offerta libera.



La giornata SICURI con la NEVE si inserisce all’interno del progetto SICURI in MONTAGNA che vede tra i promotori il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Club Alpino Italiano con il Servizio Valanghe Italiano, le Scuole d’Alpinismo e Scialpinismo, le Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile, la Società Alpinistica F.A.L.C., Enti e Amministrazioni che si occupano di montagna. Il progetto nasce nel 1999 per rispondere a una grande sfida: rendere la montagna un luogo più sicuro attraverso l’informazione, la prevenzione e la comunicazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli incidenti umanamente evitabili. Al centro della manifestazione un concetto di sicurezza che non si lega alla montagna in sé ma piuttosto alla persona a cui si vogliono fornire strumenti utili in grado di accrescere la sua consapevolezza e responsabilità.



Malga Fai: dalle ore 10 alle ore 14 di domenica 19 Gennaio. La partecipazione è libera e gratuita. Maggiori informazioni sull'evento sul sito "www.soccorsoalpinotrentino.it" Il progetto Sicuri in montagna: "www.sicurinmontagna.it"