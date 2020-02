Domenica 9 Febbraio al via Bit 2020

Prende il via domenica 9 Febbraio, nei padiglioni di Fieramilanocity, la 40esima edizione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo).

Prende il via domenica 9 Febbraio, nei padiglioni di Fieramilanocity, la 40esima edizione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo). Tra i moltissimi appuntamenti che riguardano la Lombardia anche quello di lunedi' 10 febbraio (alle ore 15) con il presidente Attilio Fontana in visita allo stand della Regione per presentare, con l'assessore regionale al Turismo, Lara Magoni, e con il sindaco della citta' Andrea Sala, la candidatura di Vigevano (Pavia) a 'Capitale italiana della Cultura 2021'. Al loro fianco, come 'madrina' dell'evento, ci sara' 'Miss Italia 2019', la vigevanese Carolina Stramare.



C'e' attesa anche per l'iniziativa di domenica (alle ore 15,30), con la presentazione de 'Il pirata, progetto Pantani' che prevede l'installazione, in localita' Plan di Monte Campione, a 1.800 metri di altezza, di una statua alta 6 metri dedicata al campione delle due ruote Marco Pantani che tanti successi ha ottenuto nelle salite lombarde. Presenti, al fianco dell'assessore Lara Magoni, la mamma del ciclista, Tonina Belletti e la nipote e responsabile della fondazione Marco

Pantani, Serena Boschetti.



Lo stand della Regione Lombardia (padiglione 3 stand C17, C25, G16, G24) sara' inaugurato domenica 9 febbraio (alle ore 13,15) alla presenza del Corpo consolare di Milano e della Lombardia.



In programma, sempre domenica 9 febbraio, la presentazione, alle ore 14,30, del Monte San Giorgio, uno dei siti patrimonio dell'Unesco della Lombardia, con la sua offerta turistica che unisce cultura, natura e sport in uno senario unico e suggestivo. Il progetto 'Le vie del viandante 2.0' che ha l'obiettivo di mettere in rete e dare continuita' ad un reticolo di sentieri storici per recuperare, valorizzare e promuovere un cammino internazionale transfrontaliero, e' in programma alle ore 16.30. Coinvolge i territori di Como, Lecco, Sondrio e un tratto di fiume Adda fino a Milano.

Lunedi' 10 febbraio, oltre alla candidatura di Vigevano, in programma, alle 10, 'Itinerari culturali in Lombardia', ovvero le tappe, nel territorio lombardo, della via Francisca con visita ai patrimoni dell'umanita' che insistono sul territorio come Sacro Monte di Varese e il Monastero di Torba, sempre in provincia di Varese, i paesaggi caratteristici lungo le vie d'acqua dei Navigli e del Ticino fino ad arrivare a Pavia. Meta del viaggio San Pietro in Ciel d'Oro che custodisce

le reliquie di Sant'Agostino.

Lunedi' alle 12,30, nello stand della Regione Lombardia, sara' presente anche l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni per la presentazione degli esiti della collaborazione tra Regione Lombardia e la compagnia Ryanair per la promozione della nostra regione nel Regno Unito.

L'assessore Lara Magoni interverra' alle ore 13,30 al progetto sovraregionale 'Italy golf & more' con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia e tra le regioni partner la Lombardia e alle ore 16 al convegno 'Lombardia e Cina nell'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020'. In questa occasione saranno presentate le azioni di promozione della Lombardia sul mercato cinese.



Martedi' 11 febbraio alle ore 10, nell'ambito di 'Varese tra sport e turismo' in programma l'esposizione della nuova moto MV Agusta brutale 800 rosso in occasione del 75? anniversario della casa produttrice. Nell'occasione sara' presentato anche il calendario degli eventi turistico-sportivi che si svolgeranno sul territorio di Varese e provincia. Alle ore 11 sara' illustrata, alla presenza del sindaco Monica Gilardi e dell'assessore al Turismo Sabrina Rabbiosi, l'edizione numero 43 del Giro d'Italia under 23 che prevede una tappa a Colico (Lecco).



Alle ore 11.30 e alle 12.30 gli appuntamenti sono con 'Colico in cantina' e 'Semi, farine, ricette e rituali; la polenta nella macroregione alpina lombarda', per conoscere il patrimonio alimentare della nostra regione.



Poi, alle ore 14, la presentazione di 'Pavia: citta' del Romanico ...looking for Monna Lisa', un percorso inedito sulle tracce del Romanico ed una mostra dedicata ai misteri e alle ironie che circondano Monna Lisa. 'Il turismo sportivo, cuore pulsante del territorio intelvese', con l'appuntamento per la promozione del territorio della Valle d'Intelvi, fissato per le ore 15.