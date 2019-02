Donna dispersa recuperata da elicottero Aeronautica

Ottaduenne della provincia di Isernia, è stata rintracciata dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e recuperata da un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare

Un elicottero HH 139 del 85° Centro SAR (Search And Rescue) di Pratica di Mare, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, si è alzato in volo nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 febbraio, per cercare una donna di 82 anni.

La donna, dopo una ricerca che durava da ieri, è stata rintracciata dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ed in seguito, recuperata con l’ausilio di una barella verricellabile, dall’elicottero dell’Aeronautica Militare. Una volta recuperata, l’ottantaduenne è stata trasportata presso il campo base allestito in zona e consegnata agli uomini del 118 che hanno trasportato la donna presso l’ospedale più vicino con un’ambulanza.

L’ordine di decollo è giunto dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico a seguito di una richiesta del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) delegazione del Molise -.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare dipende dal Comando Squadra Aerea per tramite del Comando Forze di Supporto e Speciali. Garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, nonché concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, l’attività di antincendio boschivo nonché le missioni Slow Mover Interception (SMI) in occasione di grandi eventi.

