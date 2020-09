Dote Comune un anno di tirocinio per giovane disoccupato

Sondrio ha aderito all'iniziativa di Regione e Anci la domanda entro il 17 Settembre

Un'opportunità di tirocinio per un giovane maggiorenne disoccupato nel settore Ambiente a offrirla è il Comune di Sondrio che per la prima volta ha aderito a "Dote Comune", l'iniziativa promossa da Regione Lombardia e Anci Lombardia. Nello specifico, la figura selezionata, preferibilmente in possesso di diploma o laurea tecnica, verrà assegnata al settore Ambiente dell'Ufficio tecnico comunale per essere impiegata, a fianco degli altri dipendenti, nella gestione e nel controllo delle aree verdi della città e delle frazioni.

≪Con questa iniziativa - afferma l'assessore alle Politiche giovanili Lorena Rossatti - vogliamo dare la possibilità a un giovane disoccupato di approcciarsi al mondo del lavoro, nel settore della Pubblica amministrazione, in una fase difficile sul fronte occupazionale. Il tirocinio gli consentirà di mettersi in gioco e di sperimentare competenze e capacità. La riteniamo un'occasione importante e valuteremo l'attivazione di iniziative analoghe in futuro per l'inserimento di nuove figure in altri settori dell'amministrazione≫.

Il tirocinio avrà una durata di 12 mesi con un impegno settimanale di 20 ore, un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni inerenti all'iniziativa sul sito internet del Comune di Sondrio, alla sezione "Bandi di concorso", e sul sito dedicato www.dotecomune.it. Il termine entro il quale presentare la domanda è il 17 Settembre.