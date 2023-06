Dote scuola disabili, al via le domande

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado, con sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata.

È aperto il bando ‘Dote Scuola – componente Sostegno Disabili’ di Regione Lombardia che assegna contributi per 6 milioni di euro alle Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità, nell’anno scolastico 2022/2023.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado, con sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata.

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12 del 27 luglio 2023.

“Confermiamo la grande attenzione di Regione Lombardia verso il mondo della scuola – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – in particolare per assicurare la libertà di scelta dell’istituto in cui si vuole studiare e, soprattutto, per garantire alle persone con disabilità di frequentare le lezioni e le attività scolastiche contando su tutto quello che serve”.

“Questo contributo regionale fa parte del più ampio pacchetto di misure ‘Dote scuola’ – ha proseguito l’assessore – che include risorse per l’acquisto dei libri di testo, di materiali necessari per la didattica e, anche, forme di premialità per gli studenti più meritevoli”.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal Legale rappresentante della scuola paritaria solo in forma telematica sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).

Per accedere alla piattaforma e quindi al bando è necessario seguire i seguenti passaggi:

– autenticarsi al sistema utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore;

– compilare la domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema online e nella guida;

– confermare i dati inseriti e inviarli.

Tutti i dettagli relativi alla procedura di presentazione delle domande sono definiti in un manuale, presente sulla piattaforma Bandi Online (vedi ADESIONE Dote scuola – componente Sostegno Disabili anno scolastico 2022 2023).

Il contributo potrà essere differenziato in base all’erogazione di altri finanziamenti da parte dello Stato e indicativamente:

– fino a un massimo di euro 1.400 per ogni studente disabile che frequenta la Scuola primaria;

– fino a un massimo di euro 3.000 per ogni studente disabile che frequenta la Scuola secondaria di primo grado;

– fino a un massimo di euro 3.000 per ogni studente disabile che frequenta la Scuola secondaria di secondo grado.

Le domande ammesse sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, con la liquidazione del contributo alle Scuole beneficiarie in un’unica soluzione. Nessuna documentazione è richiesta ai fini della richiesta di erogazione del contributo.

Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste all’Ufficio Dote Scuola (dotescuola@regione.lombardia.it) oppure al numero unico Dote Scuola 0267650090, attivo nelle seguenti fasce orarie:

– dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30;

– venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di tipo tecnico sulle procedure informatiche è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, nelle seguenti fasce orarie:

– dalle 8.00 alle 20.00 per i quesiti di tipo tecnico;

– dalle 8.30 alle 17.00 per richieste di assistenza tecnica.