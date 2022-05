Due proposte per diventare esploratori della biodiversità

Avifauna e piante commestibili: l'edizione 2022 di Bioblitz promossa sul territorio provinciale dal Parco delle Orobie Valtellinesi ha due temi per due giornate

Nuove avventure attendono i giovani esploratori sabato 21 e domenica 22 maggio rispettivamente nella Riserva del Pian di Spagna e in Val Tartano. Per un'iniziativa giunta ormai alla sua conclusione, "Bioblitz Lombardia a casa mia", con la possibilità di caricare sul sito internet dedicato le osservazioni svolte in autonomia fino a domenica 15 maggio, un'altra, la versione originale, è pronta a partire.

Bioblitz, l'evento di educazione naturalistica e scientifica promosso da Area Parchi e Regione Lombardia, giunto alla settima edizione, coinvolge i cittadini di tutte le età in un'attività di ricerca e di classificazione delle forme di vita animali e vegetali: i dati raccolti, che vengono inseriti nella piattaforma www.inaturalist.org, sono un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. I partecipanti vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti per imparare a riconoscere e a classificare le specie animali e vegetali oggetto dell'indagine.

Le opportunità offerte per l'edizione 2022 dell'iniziativa sono due. Sabato 21 maggio, dalle 9 alle 15.30, i partecipanti saranno accompagnati nella Riserva del Pian di Spagna per l'avvistamento e il rilievo delle principali specie floristiche e degli animali della zona, con un'attenzione particolare alla pratica dell'inanellamento che verrà illustrata nelle sue modalità e finalità.

Domenica 22 maggio, dalle 9.30 alle 13, viene proposta una camminata attraverso la Val Lunga di Tartano alla ricerca di flora alimurgica, ovvero le piante commestibili, dal valore ecologico e alimentare. Per completare l'esperienza chi lo vorrà pranzare al rifugio "Il pirata" gustando piatti cucinati con erbe selvatiche del luogo. A guidare gli aspiranti esploratori saranno la Guida Parco Leila Kataoka e l'esperta Federica Gironi.

L'adesione all'iniziativa è gratuita ma l'iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 20 maggio, chiamando la segreteria del Parco delle Orobie Valtellinesi, allo 0342 211236, o inviando un'e-mail a guideparcorobievalt@gmail.com.